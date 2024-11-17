Сборная Англии разгромила команду Ирландии в матче Лиги наций

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вчера, 21:55

Сборная Англии крупно обыграла команду Ирландии в 6-м туре Лиги наций (5:0).

Голами отличились: Харри Кейн (53' — с пенальти), Энтони Гордон (56'), Конор Галлахер (58'), Джаррод Боуэн (76') и Тэйлор Харвуд-Беллис (79').

Англия заняла 1-е место в группе 2 Лиги B и выходит в Лигу А (15 очков), Ирландия расположилась на 3-й строчке (6 пунктов).

В другой встрече Греция переиграла Финляндию.