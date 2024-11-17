Сборная Англии разгромила команду Ирландии в матче Лиги наций

Сборная Англии крупно обыграла команду Ирландии в 6-м туре Лиги наций (5:0).
Голами отличились: Харри Кейн (53' — с пенальти), Энтони Гордон (56'), Конор Галлахер (58'), Джаррод Боуэн (76') и Тэйлор Харвуд-Беллис (79').
Англия заняла 1-е место в группе 2 Лиги B и выходит в Лигу А (15 очков), Ирландия расположилась на 3-й строчке (6 пунктов).
В другой встрече Греция переиграла Финляндию.
эти вечные противостояния стран участников соединенного королевство против старушки Англии, но результат закономерный...!!!
эти вечные противостояния стран участников соединенного королевство против старушки Англии, но результат закономерный...!!!