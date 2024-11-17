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Сборная Англии разгромила команду Ирландии в матче Лиги наций

вчера, 21:55
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия5 : 0Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

Сборная Англии крупно обыграла команду Ирландии в 6-м туре Лиги наций (5:0).

Голами отличились: Харри Кейн (53' — с пенальти), Энтони Гордон (56'), Конор Галлахер (58'), Джаррод Боуэн (76') и Тэйлор Харвуд-Беллис (79').

Англия заняла 1-е место в группе 2 Лиги B и выходит в Лигу А (15 очков), Ирландия расположилась на 3-й строчке (6 пунктов).

В другой встрече Греция переиграла Финляндию.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт independent.co.uk
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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 09:42, ред.
Ждем чемпионат мира, чтобы делать выводы по работе Тухеля...... лига нации уровня Б это далеко не показатель. 5-0 это конечно хороший результат, но слишком долго не могли открыть счет и то забили после того как соперник остался вменьшенстве.......Так же стоит отметь забитыми голами Боуэна и Гордона, которые не часто играют, но сейчас получили свой шанс.....
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:40
Класс команд несопоставим.
53guvxqs4cdq
53guvxqs4cdq
сегодня в 05:08
Все же ирландцы очень долго держались
shur
shur
вчера в 22:38
...не всё было чисто и гладко, даже я бы сказал "не дружественно",
эти вечные противостояния стран участников соединенного королевство против старушки Англии, но результат закономерный...!!!
ABir
ABir
вчера в 22:32
Для завершенности голевого букета не хватило гола от Джуда Беллингема, правда две голевые передачи на его счет записано.
u22za3wu7rnu
u22za3wu7rnu
вчера в 21:58
Жёстко они обыграли своих соседей, пять мячей для Ирландии много
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:57
Можно сказать поставили "жирную точку"...)
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