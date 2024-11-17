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Сборные Австрии и Словении сыграли вничью

вчера, 22:12
АвстрияЛоготип футбольный клуб Австрия1 : 1Логотип футбольный клуб СловенияСловенияМатч завершен

Сборные Австрии и Словении не выявили победителя в 6-м туре Лиги наций (1:1).

Романо Шмид вывел хозяев вперед на 27-й минуте, Адам Черин на 81-й сравнял счет.

Австрия заняла 2-е место в группе 3 Лиги B (11 пунктов), Словения взяла 3-ю строчку (8 баллов).

В другой встрече Норвегия разгромила Казахстан.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:10
австрийское разочарование ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:46
Скажем так - норвежцам в последнем туре повезло больше с соперником нежили австрийцам...)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 22:24
Австрия упустила возможность подняться в Лигу А.
Capral
Capral
вчера в 22:24
Жаль австрияков- я за них болел. Нет больше знаменитых "венских кружев" в игре сб.Австрии. Футбол упростился, стал более предсказуемым и прагматичным. Очень правильно недавно написал М.Платини про современный футбол- "нет в нем романтики, той, что была когдато..." Не лукавил знаменитый футболист, нет ни романтики, ни лирики, как и нет больше, таких как сам Платини...

А если про игру, то да, у Австрии было преимущество, неоспаримое, игровое, но забили только один и один пропустили, причем очень корявый, но и его хватило, чтобы подпортить настроение австрийцам. Никогда не рассматривал серьезно подобный турнир, но упускать победу, в такой игре на последних минутах- всегда обидно...(((
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:14
Сборная Австрии упустила свою победу.
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