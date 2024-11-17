Сборные Австрии и Словении сыграли вничью

Сборные Австрии и Словении не выявили победителя в 6-м туре Лиги наций (1:1).
Романо Шмид вывел хозяев вперед на 27-й минуте, Адам Черин на 81-й сравнял счет.
Австрия заняла 2-е место в группе 3 Лиги B (11 пунктов), Словения взяла 3-ю строчку (8 баллов).
В другой встрече Норвегия разгромила Казахстан.
А если про игру, то да, у Австрии было преимущество, неоспаримое, игровое, но забили только один и один пропустили, причем очень корявый, но и его хватило, чтобы подпортить настроение австрийцам. Никогда не рассматривал серьезно подобный турнир, но упускать победу, в такой игре на последних минутах- всегда обидно...(((
А если про игру, то да, у Австрии было преимущество, неоспаримое, игровое, но забили только один и один пропустили, причем очень корявый, но и его хватило, чтобы подпортить настроение австрийцам. Никогда не рассматривал серьезно подобный турнир, но упускать победу, в такой игре на последних минутах- всегда обидно...(((