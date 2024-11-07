«Барселона» превзошла своё достижение середины XX века

«Барселона» забила 55 голов в 16 стартовых матчах во всех турнирах нынешнего сезона.
Каталонцы побили свой рекорд. Ранее наибольшее число забитых мячей на этой дистанции составляло 54. Это было в сезоне 1950/51 при тренере Фердинанде Даучике.
«Барселона» забила 55 голов в 16 стартовых матчах во всех турнирах нынешнего сезона.
Каталонцы побили свой рекорд. Ранее наибольшее число забитых мячей на этой дистанции составляло 54. Это было в сезоне 1950/51 при тренере Фердинанде Даучике.
Что касается Флика, то и здесь, предлагаю не спешить с выводами. Конечно, после разбалансированного и безграмотного футбола Хави, футбол немца смотрится более организованным и системным, в чём, точно, Флику не откажешь. Но впереди довольно долгий путь, сложный, и не известно, чем всё кончится... Команда молодая, а Левандовски- старый. Поэтому, возможны разного рода неприятные и неожиданные для Барсы моменты.
Победу над Реалом, я не стал бы иконизировать. Мадрид сейчас переживает тренерские игровые просчеты, плюс- не самую здоровую атмосферу внутри команды, по многим причинам, что, собственно и показали недавние игры. Поглядим на финише сезона, а сейчас, можно только признать, что игровая дисциплина у Барсы на высоком уровне, после прихода Флика.
Что касается Флика, то и здесь, предлагаю не спешить с выводами. Конечно, после разбалансированного и безграмотного футбола Хави, футбол немца смотрится более организованным и системным, в чём, точно, Флику не откажешь. Но впереди довольно долгий путь, сложный, и не известно, чем всё кончится... Команда молодая, а Левандовски- старый. Поэтому, возможны разного рода неприятные и неожиданные для Барсы моменты.
Победу над Реалом, я не стал бы иконизировать. Мадрид сейчас переживает тренерские игровые просчеты, плюс- не самую здоровую атмосферу внутри команды, по многим причинам, что, собственно и показали недавние игры. Поглядим на финише сезона, а сейчас, можно только признать, что игровая дисциплина у Барсы на высоком уровне, после прихода Флика.
2.нагельсман тренер новой формации - преемник гвардиолы плюс на ты с гаджетами
3.сборная германии единственная сумела дать бой испанцам на евро
4.сам профессор лукомский ставил нагельсмана выше флика что в баварии, что в сборной - а с ним уже не поспоришь
5.у флика наблюдаю вопервых синдром конте - провал после первого года успеха, и синдром гвардиолы - проблемы с прохождением хитрых, контратакующих команд. Хотя последнее и нагельс пока не умеет.
6.биография нагельса то баварии - это сказка из фильма о тренерах прямо - мгновенное восхождение, модный стиль
2.нагельсман тренер новой формации - преемник гвардиолы плюс на ты с гаджетами
3.сборная германии единственная сумела дать бой испанцам на евро
4.сам профессор лукомский ставил нагельсмана выше флика что в баварии, что в сборной - а с ним уже не поспоришь
5.у флика наблюдаю вопервых синдром конте - провал после первого года успеха, и синдром гвардиолы - проблемы с прохождением хитрых, контратакующих команд. Хотя последнее и нагельс пока не умеет.
6.биография нагельса то баварии - это сказка из фильма о тренерах прямо - мгновенное восхождение, модный стиль