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«Барселона» превзошла своё достижение середины XX века

вчера, 11:14

«Барселона» забила 55 голов в 16 стартовых матчах во всех турнирах нынешнего сезона.

Каталонцы побили свой рекорд. Ранее наибольшее число забитых мячей на этой дистанции составляло 54. Это было в сезоне 1950/51 при тренере Фердинанде Даучике.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:29
Барса это Барселона а Реал это не настоящий Реал,а подобие ПСЖ.
При Гвардиоле знаменитая Барса временами играли 100% своими воспитанниками,а так большинство свои на поле были,и сейчас половина свои воспитанники,а вот Реал скупает только всё что хорошо двигается,поэтому два приезжих гопника влияют отрицательно на всех в команде,это Винис и Мбаппе.
Если от них избавится Реал тогда дела пойдут вверх.Беллингем без них заиграл бы на 200% и остальные тоже.
Начели винить Анчелотти,не благодарные,он тут не причем.С этими двумя не серьезными гопниками в одной команде ни один тренер не сможет показать себя,они оба ставят себя выше тренера.
Уважал даже Рамоса который колечил Месси,так как он был свой простой пацан и сейчас уважаю его,какие гранды были Рамос,Марсело,больше всех я опасался их когла играли Барса с Реалом,хотя они были защитниками.
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 23:42
Хорошо, я подумаю...)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:37
Это понятно, но так вот лукомский как раз и вовлекает в этот процесс
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 22:50
Не думаю.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:23
А вдруг этот тактический гик и историк футбола глубже немцев?
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:58
Мне достаточно немецких экспертов и немецких телевизионных футбольных передач...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53
То есть вы не смотрите обзоры вадима лукомского? Хз, я думал вы спасибо скажете, что я вам посоветовал его. Хотябы попробуйте!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:51
Не, тогда у реала смена. А то звучит так, что у барсы тупо уровень выше в целом.Разве барса была б такой великой без раыновеликого конкурента, который не дает ей расслабиться?
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:22
Давайте сразу договоримся общаться без троллинга и насмешек, потому что в противном случае, разговор не получится.
И еще, я не ставлю себя умнее других, но у меня есть возможность следить за немецкими программами и новостями, поскольку живу в Германии, а значит, имею возможность, непосредственно, в прямом эфире видеть всё происходящее в стране, в том числе и в футболе.

Будьте здоровы.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:55
Кароч, по мнению топового футбольного яйцеголового аналитика лукомского - причем, русского, а значит, более мудрого чем западные, -нагетс топ и еще себя покажет. Не исключаю, что вы еще выше уровнем, и для вас нагетс 77. Но будьте снисходительны и к таким скромным футбольным умам как мой, не убивайте надежду увидеть немцев в финале чемпионата мира 26
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:51
Лысый шарлотан искупил провал в баварии триумфом в премьер лиге. Та в баварии все чет проваливаются. Я хз, вроде и игра неплохая моментами, не особо хуже того же реала, но успех в лч раз в десять лет и хоть ты тресни. Баварии бы баблишка реального... Но что то не так там по ощущению, в руководстве
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:27
Почитал комментарии. Некоторые пользователи уже начали петь команде дифирамбы, забывая, что у неё в сезоне уже случались неудачи, причём серьёзные.
В любом случае надо подождать окончания сезона как на внутренней, так и на внешней аренах. А потом и делать окончательные выводы.
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 16:34, ред.
Гвард провалился в Баварии, за что и был уволен. За три года в клубе не было побед в ЛЧ, а его желание выстроить из Баварии вторую Барселону вызвало гнев и возмущение у самого Кайзера Франца. Что касается Нагеля. Перед игрой с Испанией, практически, весь цвет немецкого футбола, включая самых квалифицированных специалистов, советовали Нагелю, с первых минут включить прессинг по всему полю, а главное- не дать испанцам использовать, их, удушающих прессинг, то-есть сыграть на опережение...

Но необразованный и невоспитанный мальчишка Нагель, к мудрым советам не прислушался и начал игру трусливо, фактически- отдав сопернику, и центр поля, а главное- инициативу, что, в итоге и закончилось поражением. Да, можно конечно вспомнить неназначенный 1000% пенальти, но это- уже было следствием, но не причиной. А причина неудачи была в неумении стратегически мыслить.

Что касается Англии, то эта команда мне плохо знакома, я мало интересовался английским футбол, поэтому не могу квалифицировать её игру в целом и в частности. Что касается Негеля, и того, кто его и как ставил, то мнение о нём в Германии не самое авторитетное. Я много читал о нем из разных немецких источников, смотрел и слушал немецкие передачи, поэтому, ничего гениального о нём не слыхал...

Скажу больше, ГТ сборной, он стал, исключительно благодаря протекции его "крёстного отца" Л.Маттеуса!!! А после его назначения в сборную, Т.Мюллер откровенно высмеял это назначениe, сказав при этом: "Нагельсманн тренер сборной? Хорошо, значим вместе и посмеёмся"!

От себя добавлю, цитируя профессора Преображенского: "Не читайте перед обедом российские информационные источники. В них много вымысла и неправды"...

Желаю здравствовать.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:23
Когда у Барсы спад,смена поколений,тогда Реал как будто супер гранд и как только Барса восстанавливается тогда все видят,что Реал обычный середняк
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:04
Для меня неудача германии ценнее фартового и унылого серебра англии. Ввеликолепной игре уступить чемпиону в овертайме пусть и на ранней стадии, но до этого германия всех разбирала. Германияпосле смены поколений тем более
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:01
1.что меня смущает в барсе, так это отсутствие бюджета на существенное усиление
2.нагельсман тренер новой формации - преемник гвардиолы плюс на ты с гаджетами
3.сборная германии единственная сумела дать бой испанцам на евро
4.сам профессор лукомский ставил нагельсмана выше флика что в баварии, что в сборной - а с ним уже не поспоришь
5.у флика наблюдаю вопервых синдром конте - провал после первого года успеха, и синдром гвардиолы - проблемы с прохождением хитрых, контратакующих команд. Хотя последнее и нагельс пока не умеет.
6.биография нагельса то баварии - это сказка из фильма о тренерах прямо - мгновенное восхождение, модный стиль
j6srdncs87c5
j6srdncs87c5
вчера в 15:48
Даже такие есть рекорды у Барселоны
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 14:08, ред.
Никого не надо обс…... Надо трезво смотреть на вещи, в частности, и опираться на факты. Это я про Нагеля, которого, вы, если я правильно понял считаете сильным тренером. Никогда он не был сильным тренером. Более того, именно он стал главным виновником провала его сборной на недавнем ЧЕ...

Что касается Флика, то и здесь, предлагаю не спешить с выводами. Конечно, после разбалансированного и безграмотного футбола Хави, футбол немца смотрится более организованным и системным, в чём, точно, Флику не откажешь. Но впереди довольно долгий путь, сложный, и не известно, чем всё кончится... Команда молодая, а Левандовски- старый. Поэтому, возможны разного рода неприятные и неожиданные для Барсы моменты.

Победу над Реалом, я не стал бы иконизировать. Мадрид сейчас переживает тренерские игровые просчеты, плюс- не самую здоровую атмосферу внутри команды, по многим причинам, что, собственно и показали недавние игры. Поглядим на финише сезона, а сейчас, можно только признать, что игровая дисциплина у Барсы на высоком уровне, после прихода Флика.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:54, ред.
а что мне Флика обс…. что ли после таких превосходных результатов и содержательной игры?
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:07
Хоршая команда подобралась у Барсы! И главное что и молодежь и поляк как единое целое пока!
Брулин
Брулин
вчера в 12:28
Такой Барсой хочется просто наслаждаться.
112910415
112910415
вчера в 12:14
закончилась, как будто, чёрная полоса
Capral
Capral ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 12:06
Как в известном фильме:"Я думаю, господа- это была комедия..."
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:03
Симпатизирует, что такую игру и результаты показывают свои воспитанники!)) Браво Флик, удачи в дальнейшем!)
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 11:57
Свой рекорд обновить - хорошо, но кто забил больше?
drug01
drug01
вчера в 11:44
Барселона держит марку Великого клуба!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 11:42
Блин, а что было бы, если б в Барсу пришел Нагельсманн? Вообще б все выиграли еще в марте бы!!! Но Флик тоже очень хорош
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:33
Барса впечатляет... хороший тренер, талантливая молодёжь, ветераны - наставники - что ещё нужно для отличной игры...
3ton
3ton
вчера в 11:22
Возможно , нас ждет новая эра "золотой" Барселоны
Если сейчас все говорят о Барселоне Пепа , то возможно о ней забут и будут говорить о Барселоне Флика .
Barcelona
Barcelona
вчера в 11:17
Великая Барса☝️
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