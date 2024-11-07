«Барселона» превзошла своё достижение середины XX века

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вчера, 11:14

«Барселона» забила 55 голов в 16 стартовых матчах во всех турнирах нынешнего сезона.

Каталонцы побили свой рекорд. Ранее наибольшее число забитых мячей на этой дистанции составляло 54. Это было в сезоне 1950/51 при тренере Фердинанде Даучике.