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Карсли может встретиться с Тухелем

вчера, 10:59

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли высказался о предстоящей работе с национальной командой Томаса Тухеля, который приступит к обязанностям с 1 января.

Это работа, которая заслуживает элитного тренера с послужным списком побед, и у Томаса он есть. Бонусом будет то, что мы увеличили круг игроков. Я уверен, что выбрать следующий состав будет действительно сложно. Впереди захватывающие времена.

Теперь задача для игроков, которые были задействованы в последних трёх сборах, — попасть в состав на март. Многие из них сделали много хорошего для себя.

Также Карсли сказал, что будет готов помочь Тухелю в его работе и оставит досье для немца. Он также отметил, что, скорее всего, встретится с бывшим тренером «Челси» лично в течение следующих нескольких недель.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 11:49
Пусть Томас включит его в свой тренерский штаб
Гость
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