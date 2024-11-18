Карсли может встретиться с Тухелем

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли высказался о предстоящей работе с национальной командой Томаса Тухеля, который приступит к обязанностям с 1 января.
Это работа, которая заслуживает элитного тренера с послужным списком побед, и у Томаса он есть. Бонусом будет то, что мы увеличили круг игроков. Я уверен, что выбрать следующий состав будет действительно сложно. Впереди захватывающие времена.
Теперь задача для игроков, которые были задействованы в последних трёх сборах, — попасть в состав на март. Многие из них сделали много хорошего для себя.
Также Карсли сказал, что будет готов помочь Тухелю в его работе и оставит досье для немца. Он также отметил, что, скорее всего, встретится с бывшим тренером «Челси» лично в течение следующих нескольких недель.