«Ливерпуль» проявляет интерес к Тюраму

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вчера, 23:36

«Ливерпуль» заинтересован в 27-летнем центральном нападающем «Интера» .

По информации источника, английский клуб проявляет интерес к французскому футболисту с того времени, когда командой руководил немецкий тренер , покинувший её минувшим летом. Подчёркивается, что сам Тюрам сосредоточен исключительно на выступлениях за «Интер».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.