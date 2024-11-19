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«Ливерпуль» проявляет интерес к Тюраму

вчера, 23:36

«Ливерпуль» заинтересован в 27-летнем центральном нападающем «Интера» Маркусе Тюраме.

По информации источника, английский клуб проявляет интерес к французскому футболисту с того времени, когда командой руководил немецкий тренер Юрген Клопп, покинувший её минувшим летом. Подчёркивается, что сам Тюрам сосредоточен исключительно на выступлениях за «Интер».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 11:44
пока что лучший игрок Интера в этом сезоне
s6kgtfjg23ev
s6kgtfjg23ev
сегодня в 07:32
Перспективный нападающий, можно его переманить
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:51
27 лет многовато для напа
надо помоложе искать на перспективу
shur
shur
вчера в 23:46
...вот вам ещё мавр с французким акцентом, на Соккере прямо таки
распродажа сегодня потомков Наполеона,что ни статья,что ни Страна,что ни Клуб одни французы,браво!!!
Гость
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