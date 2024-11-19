«Ливерпуль» проявляет интерес к Тюраму

«Ливерпуль» заинтересован в 27-летнем центральном нападающем «Интера» Маркусе Тюраме.
По информации источника, английский клуб проявляет интерес к французскому футболисту с того времени, когда командой руководил немецкий тренер Юрген Клопп, покинувший её минувшим летом. Подчёркивается, что сам Тюрам сосредоточен исключительно на выступлениях за «Интер».
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами.
надо помоложе искать на перспективу
надо помоложе искать на перспективу
распродажа сегодня потомков Наполеона,что ни статья,что ни Страна,что ни Клуб одни французы,браво!!!
распродажа сегодня потомков Наполеона,что ни статья,что ни Страна,что ни Клуб одни французы,браво!!!