Ховард о сборной США: «Ощущали ненависть к американцам на выездах»

Экс-голкипер сборной США заявил о ненависти к американцам со стороны других стран.

Моя последняя игра за сборную была в 2017 году, когда Трамп уже пришел к власти, но хаос еще не разгорелся. Так что политика никогда не вызывала трений в раздевалке. Но когда мы отправлялись на выезд в Центральную Америку и к нашим соперникам по КОНКАКАФ , то ощущали на себе всю ненависть к американцам. Они освистывали национальный гимн, а во время одной игры фанаты соперников скандировали «Усама бен Ладен» (международный террорист). Более безумного и ужасного зрелища не придумаешь. Но все это лишь сплачивало нас. Внутри сборной никогда не было раскола, и политика никогда не проникала в английскую Премьер-Лигу, пока я был там.