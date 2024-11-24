Слот повторил рекорд Анчелотти и Хиддинка в АПЛ

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот выиграл первые 10 матчей в Премьер-лиге за 12 туров. Слот повторил рекорд бывших тренеров «Челси» Карло Анчелотти и Гуса Хиддинка по этому показателю.
Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:2) в 12-м туре АПЛ. После этой игры «красные» набрали в чемпионате Англии 31 очко, оторвавшись от «Манчестер Сити» на 8 очков.
АРНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ СЛООООООООООТТТТТТТТ!!!
Браво Арне! Так держать и дальше!
АРНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ СЛООООООООООТТТТТТТТ!!!
Браво Арне! Так держать и дальше!