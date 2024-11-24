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Слот повторил рекорд Анчелотти и Хиддинка в АПЛ

вчера, 19:34

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот выиграл первые 10 матчей в Премьер-лиге за 12 туров. Слот повторил рекорд бывших тренеров «Челси» Карло Анчелотти и Гуса Хиддинка по этому показателю.

Сегодня «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:2) в 12-м туре АПЛ. После этой игры «красные» набрали в чемпионате Англии 31 очко, оторвавшись от «Манчестер Сити» на 8 очков.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 00:21
Он побьёт этот рекорд. Никогда о нем не слышал до Ливерпуля. Но тренер опасный...и в этом сезоне Ливерпуль станет чемпионом, уверен в этом.
hazqwn3r7epr
hazqwn3r7epr
вчера в 20:40
Достойная замена Клоппу, его уход прошёл незаметно
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:54
вспоминаю как в мае, на прощании на Энфилде Юрген анонсировал нового тренера:
АРНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ СЛООООООООООТТТТТТТТ!!!
Браво Арне! Так держать и дальше!
112910415
112910415
вчера в 19:52
кто бы мог предсказать !
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:45
Теперь этот рекорд нужно побить...
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