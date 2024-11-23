Кейн установил рекорд Бундеслиги, забив 50 голов быстрее Холанда

Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал рекордсменом Бундеслиги, быстрее всех забив 50 голов в турнире.
Англичанину понадобилось для этого 43 матча. Он побил результат бывшего форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который достиг такого количества забитых мячей за 50 игр.
Кейн забивает шикарные мячи и умные мячи.
Холан играл за играющую в футбол команду с поставленной игрой, которая и без него добилась успеха.
Холан забивал тухленькие голы на рывке и замыканиях с метра всё тем же аугсбургам и ничего не решал против Топов
Кейн играл в финале ЧЕ
Кейн пришёл в Баварию в возрасте в котором многие звезды заканчивают с футболом
Кейн показал себя в АПЛ, Бундеслиге, ЧМ, ЧЕ
Кейн гораздо круче Холанда прямо сейчас
Кейн забивает шикарные мячи и умные мячи.
Холан играл за играющую в футбол команду с поставленной игрой, которая и без него добилась успеха.
Холан забивал тухленькие голы на рывке и замыканиях с метра всё тем же аугсбургам и ничего не решал против Топов
Кейн играл в финале ЧЕ
Кейн пришёл в Баварию в возрасте в котором многие звезды заканчивают с футболом
Кейн показал себя в АПЛ, Бундеслиге, ЧМ, ЧЕ
Кейн гораздо круче Холанда прямо сейчас
Возможно, в Сити от Харри, который и в комбинационный футбол поиграть может, был бы даже больший толк, чем от Холанда, который в важных матчах имеет свойство исчезать, как Чеширский Кот)
Возможно, в Сити от Харри, который и в комбинационный футбол поиграть может, был бы даже больший толк, чем от Холанда, который в важных матчах имеет свойство исчезать, как Чеширский Кот)
2."Аугсбургу" Холанд тоже положил хет-трик, но сделал это выйдя на 56-й мин...
3.Холанд пришёл в бундес моложе 20-ти лет...у Кейна же 13 лет практики....
4.Игра Холанда сопутствует титулам...Кейн же антитрофейник....все рекорды Кейна остаются лишь рекордами Кейна а не команды....
5.70% карьеры Холанда ещё впереди....и рекордов будет не счесть....
6.Холанд пошёл в гору перейдя из БундесЛиги в АПЛ....Кейн же наоборот....ушёл накручивать статистику с "Аугсбургами" из добротной АПЛ...
2."Аугсбургу" Холанд тоже положил хет-трик, но сделал это выйдя на 56-й мин...
3.Холанд пришёл в бундес моложе 20-ти лет...у Кейна же 13 лет практики....
4.Игра Холанда сопутствует титулам...Кейн же антитрофейник....все рекорды Кейна остаются лишь рекордами Кейна а не команды....
5.70% карьеры Холанда ещё впереди....и рекордов будет не счесть....
6.Холанд пошёл в гору перейдя из БундесЛиги в АПЛ....Кейн же наоборот....ушёл накручивать статистику с "Аугсбургами" из добротной АПЛ...