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Кейн установил рекорд Бундеслиги, забив 50 голов быстрее Холанда

вчера, 08:50

Нападающий «Баварии» Харри Кейн стал рекордсменом Бундеслиги, быстрее всех забив 50 голов в турнире.

Англичанину понадобилось для этого 43 матча. Он побил результат бывшего форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который достиг такого количества забитых мячей за 50 игр.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 16:49
эхо салихамиджичей витает до сих пор
xajaks
xajaks ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 16:17
Салихамиджичей уже не было
матос
матос
вчера в 16:16
Кейн молодец , мастер своего дела. Понравился вчера его 3й гол в ворота соперника.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 15:10
Кейн пришёл в самую проблемную Баварию с физруками и салихамиджичами, с дворовыми игроками, тянущими на себя одеяло.
Кейн забивает шикарные мячи и умные мячи.
Холан играл за играющую в футбол команду с поставленной игрой, которая и без него добилась успеха.
Холан забивал тухленькие голы на рывке и замыканиях с метра всё тем же аугсбургам и ничего не решал против Топов
Кейн играл в финале ЧЕ
Кейн пришёл в Баварию в возрасте в котором многие звезды заканчивают с футболом
Кейн показал себя в АПЛ, Бундеслиге, ЧМ, ЧЕ
Кейн гораздо круче Холанда прямо сейчас
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:07
Думается, если бы Холлан играл за доминирующую Баварию, то и голов было бы больше.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:22
Я бы посмотрел, как Холанд приносит Тоттенхэму трофеи) Сборную Норвегии прям за шкирку тащит к новым высотам. Всё время на крупных турнирах (нет).

Возможно, в Сити от Харри, который и в комбинационный футбол поиграть может, был бы даже больший толк, чем от Холанда, который в важных матчах имеет свойство исчезать, как Чеширский Кот)
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:17
Сильнее и намного. Кейн- не только забивает , но и игру ведёт... Играет по́ всему полю, комбинирует. Он не просто резкое огромное бре
cj3p5c2pq2uu
cj3p5c2pq2uu
вчера в 13:37
Харри Кейн продолжает удивлять своими достижениями! Стать рекордсменом Бундеслиги, забив 50 голов быстрее всех, – это впечатляющее достижение, особенно учитывая уровень конкуренции в этом чемпионате. Кейн демонстрирует не только свой талант, но и невероятную эффективность на поле. Его способность находить момент для удара и реализовывать свои шансы делает его одним из самых опасных нападающих в мире. Это достижение – ещё одно подтверждение того, что Харри Кейн является настоящим мастером своего дела.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:03
Мощно исполняет пенальти. Удары просто неберущиеся, на силу и точность. Не представляю, как их можно парировать: разве что стоять в том углу, куда был направлен мяч.
Брулин
Брулин
вчера в 12:31
Холланд не играл в Баварии, а Кейн в Боруссии. Интересно была бы сравнить при равных условиях.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:20
В Англии никто локти (крылья) не кусает?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:45
1.Холанд не играл за Баварию...которая 94% игрового времени атакует....
2."Аугсбургу" Холанд тоже положил хет-трик, но сделал это выйдя на 56-й мин...
3.Холанд пришёл в бундес моложе 20-ти лет...у Кейна же 13 лет практики....
4.Игра Холанда сопутствует титулам...Кейн же антитрофейник....все рекорды Кейна остаются лишь рекордами Кейна а не команды....
5.70% карьеры Холанда ещё впереди....и рекордов будет не счесть....
6.Холанд пошёл в гору перейдя из БундесЛиги в АПЛ....Кейн же наоборот....ушёл накручивать статистику с "Аугсбургами" из добротной АПЛ...
112910415
112910415
вчера в 11:20
и награды для героя всё ближе !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:04
Кейн намного лучший форвард чем Холанд. Но невезучий))) надеюсь, с Баварией он возьмёт чемпионский титул. Заслужил бедолага))
j2kfzs8ttc99
j2kfzs8ttc99
вчера в 09:50
Он бы так в ЛЧ забивал Барселоне и Астон Вилле
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:40
Потрясающая скорострельность. Теперь к личным достижениям надо бы прибавить командные.
gkhj5ak55nnz
gkhj5ak55nnz
вчера в 09:26
Кейн хорошо вписался под стиль силовой Баварии
shur
shur
вчера в 09:18
...зэр гуд или олрайт Харри !!! Сразу подумалось о Саньке Овечкине,дай Бог здоровья!!! Лидеры,снайперы это наше всё...!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:13
Молодец Кейн,продолжать в том же духе !
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:54
Разве Холанд мог предположить , что его рекорд будет так быстро побит...)
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