Кейн установил рекорд Бундеслиги, забив 50 голов быстрее Холанда

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вчера, 08:50

Нападающий «Баварии» стал рекордсменом Бундеслиги, быстрее всех забив 50 голов в турнире.

Англичанину понадобилось для этого 43 матча. Он побил результат бывшего форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, который достиг такого количества забитых мячей за 50 игр.