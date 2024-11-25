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Бывший корреспондент «Матч ТВ» возглавил департамент коммуникаций «Локо»

вчера, 15:35

Александр Бедырев возглавил департамент коммуникаций «Локомотива». Он занимал аналогичную должность в 2021 — 2022 годах.

Бедарев является выпускником филологического факультета ОмГУ им. Достоевского. С 2002 года он вёл программу «Вести-Спорт» на ГТРК «Иртыш», позже работал корреспондентом телеканала «Спорт» («Россия 2»), пресс-атташе сборной России по хоккею, руководителем пресс-службы ХК ЦСКА (Москва) и ХК «Динамо» (Москва), а также корреспондентом «Матч ТВ».

Ранее Opta включила «Локомотив» в список претендентов на победу в РПЛ.

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Хиромант
Хиромант
вчера в 18:24
Бывший корреспондент «Матч ТВ» возглавил департамент коммуникаций «Локо»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394001/lokomotiv 25.11.2024

- А по-русски нельзя было написать? Чего он там возглавил?

- Коммуникации - это и средства связи (радио, тв, интернет и т.д.).
- Коммуникации - это отопление и канализация.
- Коммуникации - это электричество и газоснабжение.
- Коммуникации - это доставка корреспонденции, доставка пиццы, доставка кулеров с водой... И прочее, прочее, прочее...
Вещий
Вещий
вчера в 16:16
Посмотрим что наработает в Локо ..... и насколько долго там задержится
drug01
drug01
вчера в 16:07
Пожелаем удачи на новой работе!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:01
Парень продолжает искать себя в этой жизни...)
6b3ug35ybpwh
6b3ug35ybpwh
вчера в 15:37
Не уж то в клубе платят больше, чем на ТВ?
Гость
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