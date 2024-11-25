Бывший корреспондент «Матч ТВ» возглавил департамент коммуникаций «Локо»

Александр Бедырев возглавил департамент коммуникаций «Локомотива». Он занимал аналогичную должность в 2021 — 2022 годах.
Бедарев является выпускником филологического факультета ОмГУ им. Достоевского. С 2002 года он вёл программу «Вести-Спорт» на ГТРК «Иртыш», позже работал корреспондентом телеканала «Спорт» («Россия 2»), пресс-атташе сборной России по хоккею, руководителем пресс-службы ХК ЦСКА (Москва) и ХК «Динамо» (Москва), а также корреспондентом «Матч ТВ».
Ранее Opta включила «Локомотив» в список претендентов на победу в РПЛ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394001/lokomotiv 25.11.2024
- А по-русски нельзя было написать? Чего он там возглавил?
- Коммуникации - это и средства связи (радио, тв, интернет и т.д.).
- Коммуникации - это отопление и канализация.
- Коммуникации - это электричество и газоснабжение.
- Коммуникации - это доставка корреспонденции, доставка пиццы, доставка кулеров с водой... И прочее, прочее, прочее...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394001/lokomotiv 25.11.2024
- А по-русски нельзя было написать? Чего он там возглавил?
- Коммуникации - это и средства связи (радио, тв, интернет и т.д.).
- Коммуникации - это отопление и канализация.
- Коммуникации - это электричество и газоснабжение.
- Коммуникации - это доставка корреспонденции, доставка пиццы, доставка кулеров с водой... И прочее, прочее, прочее...