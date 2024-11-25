Бывший корреспондент «Матч ТВ» возглавил департамент коммуникаций «Локо»

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вчера, 15:35

Александр Бедырев возглавил департамент коммуникаций «Локомотива». Он занимал аналогичную должность в 2021 — 2022 годах.

Бедарев является выпускником филологического факультета ОмГУ им. Достоевского. С 2002 года он вёл программу «Вести-Спорт» на ГТРК «Иртыш», позже работал корреспондентом телеканала «Спорт» («Россия 2»), пресс-атташе сборной России по хоккею, руководителем пресс-службы ХК ЦСКА (Москва) и ХК «Динамо» (Москва), а также корреспондентом «Матч ТВ».