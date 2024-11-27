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«Бавария» одолела ПСЖ в Лиге чемпионов. Ворота парижан защищал Сафонов

сегодня, 01:02
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Бавария» обыграла ПСЖ в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

На 38-й минуте гол забил Ким Мин-Джэ. На 57-й парижане остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Усман Дембеле.

В составе «Пари Сен-Жермен» всю встречу провёл российский вратарь Матвей Сафонов.

«Бавария» идёт в верхней части таблицы (9 очков). ПСЖ находится в нижней секции (4 балла).

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Все комментарии
c43msubn6ykz
c43msubn6ykz
сегодня в 07:54
Такими темпами ПСЖ вылетит из Лиги Чемпионов.
матос
матос
сегодня в 07:11
Баварию с победой.
Наверное Сафона в ЛЧ больше не будет в основе ПСЖ , гол его.
jwmbtty3jg88
jwmbtty3jg88
сегодня в 07:11
Всё-таки дембелёнок как был неадеквашкой, так им и остаётся
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:08
Как по мне показалось что была блокировка вратаря когда забивался гол, но в целом Матвей отстоял хорошо
А в атаке ПСЖ ничего не показал, поэтому даже на ничью рассчитывать парижанам было крайне сложно
kweajn4b25sz
kweajn4b25sz
сегодня в 06:40, ред.
Пока на лучшего вратаря мира и близко не похож.
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Если разобраться, то от отлаженной немецкой машины Сафонов мог и побольше получить
112910415
112910415
сегодня в 05:34
Париж слабоват, голкипер аналогично
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:47
Бавария выиграла, но не убедила, что она намного сильнее - скорее помог фактор своего поля, подоспела и красная карточка гостей... Я уверен, Бавария сейчас не готова к серьёзной борьбе за Лигу чемпионов... Поклонникам осталось только лишь надеяться...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:36
ПСЖ мёртвый, Мюнхен - еле живой. Немецкая машина. смогла завестись благодаря азиатской детали. Кроме разгрома Динамо,так особенно ничем и не запомнились,разве что поражениями.Играть практически весь тайм в большинстве и не создавать нормальных моментов,не говоря уже о реализации их - это вообще кошмар. При Тухлом и ПСЖ был топчиком и Челси и Бавария. Стоило ему уйти и всё посыпалось.
Capral
Capral
сегодня в 01:19, ред.
Смотрел только из любопытства, как там, Матюха выглядит. Признаться, особо работы у него и не было. Кроме комичного гола и двух сейвов- ничем не отличился. Но гол конечно его, и теперь посмотрим- надолго ли он в воротах ПСЖ... Бавария, судя по всему, старается играть в интеллектуальный футбол- без навесов и забросов, в короткий и средний пас, но по всему видно, что это не футбол Мюнхена. Много суеты, да и при таком футболе, совсем потерялся грозный Кейн- не его этот футбол.

Если про ПСЖ, то вообще ни о чём, ни мысли в игре, ни динамики, ни движения, импульсивная игра на удачу. Стоит признать, что после сомнительного удаления, французы не сдались, пытались бороться, огрызаться, но продуктивности в их действиях не ощущалось, да и лидера не нашлось, повести команду на штурм. Вобщем, по игре, Бавария, несмотря на отдельные недостатки, победу заслужила, играла разнообразнее соперника, быстрее и в отдельных моментах острей...

В целом, мало прилекательная игра, а с выходом Мюллера и вовсе превратилась в клоунаду. Персонаж, он конечно- забавный. Вобщем, немцев с победой, хотя, как мне показалось- с не очень убедительной...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:12, ред.
Дембель всю малину обо....л. Как так без башки лететь прямой ногой, когда у тебя уже есть жк ?!
Немцы же в большинстве, так и вовсе разочаровали. Трёху как минимум могли класть и добивать Париж, у которого только Нуно Мендеш заслуживал похвалы... Думаю не задержится он в ПСЖ надолго. Такого левого защитника англичане рано/поздно стопудово себе заберут...

Что до самой атаки французов ... нихрена Барколя не тянет роль Мбаппехи на левом фланге. Читают его как младенца дефы классные..., да и средней руки (ноги) тоже.
AKH
AKH
сегодня в 01:09
Эх Сафонов... Игра кулаками фишка русских вратарей.. Париж дрался как мог, но был слабее во всем. И в скорости, и в скорости мышления, и в отборе, и в единоборствах, и в прессинге. Плюс Нойер как дополнительный полузащитник и тупой дембель со своим удалением.. Лучше свалить с этой ЛЧ с гарантией увольнения енрике, чем пройти в плей офф и продлить его и страдания болельщиков..😊
Гость
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