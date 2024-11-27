«Бавария» одолела ПСЖ в Лиге чемпионов. Ворота парижан защищал Сафонов

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сегодня, 01:02

«Бавария» обыграла ПСЖ в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).

На 38-й минуте гол забил Ким Мин-Джэ. На 57-й парижане остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Усман Дембеле.

В составе «Пари Сен-Жермен» всю встречу провёл российский вратарь Матвей Сафонов.