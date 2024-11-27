«Бавария» одолела ПСЖ в Лиге чемпионов. Ворота парижан защищал Сафонов

«Бавария» обыграла ПСЖ в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0).
На 38-й минуте гол забил Ким Мин-Джэ. На 57-й парижане остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Усман Дембеле.
В составе «Пари Сен-Жермен» всю встречу провёл российский вратарь Матвей Сафонов.
«Бавария» идёт в верхней части таблицы (9 очков). ПСЖ находится в нижней секции (4 балла).
Немцы же в большинстве, так и вовсе разочаровали. Трёху как минимум могли класть и добивать Париж, у которого только Нуно Мендеш заслуживал похвалы... Думаю не задержится он в ПСЖ надолго. Такого левого защитника англичане рано/поздно стопудово себе заберут...
Что до самой атаки французов ... нихрена Барколя не тянет роль Мбаппехи на левом фланге. Читают его как младенца дефы классные..., да и средней руки (ноги) тоже.
Немцы же в большинстве, так и вовсе разочаровали. Трёху как минимум могли класть и добивать Париж, у которого только Нуно Мендеш заслуживал похвалы... Думаю не задержится он в ПСЖ надолго. Такого левого защитника англичане рано/поздно стопудово себе заберут...
Что до самой атаки французов ... нихрена Барколя не тянет роль Мбаппехи на левом фланге. Читают его как младенца дефы классные..., да и средней руки (ноги) тоже.
Если про ПСЖ, то вообще ни о чём, ни мысли в игре, ни динамики, ни движения, импульсивная игра на удачу. Стоит признать, что после сомнительного удаления, французы не сдались, пытались бороться, огрызаться, но продуктивности в их действиях не ощущалось, да и лидера не нашлось, повести команду на штурм. Вобщем, по игре, Бавария, несмотря на отдельные недостатки, победу заслужила, играла разнообразнее соперника, быстрее и в отдельных моментах острей...
В целом, мало прилекательная игра, а с выходом Мюллера и вовсе превратилась в клоунаду. Персонаж, он конечно- забавный. Вобщем, немцев с победой, хотя, как мне показалось- с не очень убедительной...
Если про ПСЖ, то вообще ни о чём, ни мысли в игре, ни динамики, ни движения, импульсивная игра на удачу. Стоит признать, что после сомнительного удаления, французы не сдались, пытались бороться, огрызаться, но продуктивности в их действиях не ощущалось, да и лидера не нашлось, повести команду на штурм. Вобщем, по игре, Бавария, несмотря на отдельные недостатки, победу заслужила, играла разнообразнее соперника, быстрее и в отдельных моментах острей...
В целом, мало прилекательная игра, а с выходом Мюллера и вовсе превратилась в клоунаду. Персонаж, он конечно- забавный. Вобщем, немцев с победой, хотя, как мне показалось- с не очень убедительной...