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«Манчестер Сити» упустил победу над «Фейеноордом», ведя 3:0

сегодня, 00:59
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 3Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)ФейеноордМатч завершен

«Манчестер Сити» и «Фейеноорд» сыграли вничью в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:3).

На 44-й минуте счёт с пенальти открыл Эрлинг Холанд. Илкай Гюндоган на 50-й удвоил преимущество англичан. На 53-й Холанд оформил дубль. На 75-й Анис Хадж-Мусса сократил отставание гостей в счёте. Ещё один мяч в составе клуба из Нидерландов отквитал Сантьяго Хименес на 82-й. Восстановил равенство Давид Ханко на 89-й.

«Ман Сити» идёт в середине таблицы (8 очков). «Фейеноорд» находится в нижней части (7 баллов).

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:12, ред.
А на счёт того что Гвардиола якобы плохой тренер. А многие ли после первого гола Фейеноорда догадались к чему всё идёт? Пеп схватился за голову так как будто всё пропало и был прав, у кого ещё такое чутьё есть? Я лично подумал что наверное дядя не в себе, что переживать нечего, подумаешь пропустили один. Плох он или нет как тренер не знаю, но дар у него какой то имеется точно.
monah-10
monah-10
сегодня в 08:09
Мазохизм после 3-3
mdt6t46x5k34
mdt6t46x5k34
сегодня в 07:57
После череды поражений ничья уже прогресс.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Dosiaa (раскрыть)
сегодня в 07:33
Пеп лучший. А спады у всех. У него вообще-то серия проигрышей закончилась.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Dosiaa (раскрыть)
сегодня в 07:31
Тренер он лучший, но не в данный момент
bkr38324jr7u
bkr38324jr7u
сегодня в 07:29
У Сити нарисовались явные проблемы
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:26
Гвардиола остаётся лучшим тренером мира за последние несколько лет.Последние результаты не отменяют его величия,такое бывает,не всегда белая полоса.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:22
Срочно выделить Пепу выделения еще 2 ярда
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:00, ред.
Да ладно МС, с ними ясно всё, зато на улице Роттердама сегодня гулянка какие редко бывают в этом городе. Поздравим Фейеноорд с историческим результатом.
vt2wg7nbj3jt
vt2wg7nbj3jt
сегодня в 06:41
МС опять не смог победить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:37
Ничья после 3-0. Что то мне напоминает))) А если серьёзно, то большая доля вины, как в игре Быков на игрока. Ну не должны профи расслабляться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:53
Гвардиола великий тренер. Когда пришел в мансити, он первым делом покупал защитников. МС тратил большие деньги на защитников. Сейчас все эти топовые защитники сдались в силу возраста.
112910415
112910415
сегодня в 05:38
больной не особо жив
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:29
Совсем плох стал Сити...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:24
В МС кризис продолжается. Три мяча за пятнадцать минут это подтверждают. Следующая игра с Ливерпулем оптимизма не внушает.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 04:55
Срочно лярд на трансферы,иначе гениальность пропадает.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:45
Даже слов нет…
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 03:25
При этом они до сих пор не лишились реальных шансов, что в ЛЧ, что в АПЛ. Удивительная ситуация)
ab842d6msh8e
ab842d6msh8e
сегодня в 03:04
Совсем поплыла шарлатановская банда
Comentarios
Comentarios ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:58
Рэмня
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:43
видать Швепс поплыл. Ну КАК выигрывая на Этихаде 3-0, умудрится сыграть вничью!!! Так играли же не с Реалом или Арсеналом ,а со скромным Фейенордом.
Впереди матч с Ливерпулем на Энфилде, смогут ли воспрять духом голубые или...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:34
Ну и зачем Холланду эти голы, которые не приводят к победам? За что игроки Манчестер Сити получают огромные деньги? Я даже не знаю, что предложить хозяевам в качестве воспитательной меры для игроков... Хорошо действуют телесные наказания, но они, к сожалению, давно отменены. Остаются только деньги...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:28
Затрудняюсь сказать, редко смотрю игры МС. Но вспоминая его работу в Баварии и его увольнение оттуда, могу представить, что тренер он- однобокий, что, в качестве фактического увольнения ему и было предъявлено в Мюнхине. Он не гибкий тренер, не умеющий перестраиваться. Думаю, еще немного, и он последует примеру Клоппа... Любому тренеру нужна перезагрузка для осмысления его творческих идей, если, конечно- таковые имеются...)))
Dosiaa
Dosiaa
сегодня в 01:26
Еще месяц назад я считал, даже был уверен что Гвардиола это реально лучший тренер мира на данный момент. Ну такой состав, не первый год у руля сити! Но, такое… Тен Хаг на фоне круче смотрится)) пару ключевых игроков травмированы? Ну и? Реал, Барса, Бавария да у кого б..ь всё хорошо с составом? У тебя состав под лярд, если не больше!!! Проиграть кокому то гранду, ну бывает, даже 2-3 игры. Ни один топовый тренер не позорился так как сейчас это делает Пеп. Всё таки, правы те люди которые говорят, Пеп приходит в клубы где ему всё и всех покупают! И бл..ть мы были в восторге вауу сколько трофеев и какие результаты. Возможно Сити придет в себя и даже выиграет АПЛ и ЛЧ, но как тренер Пеп - это (Месси, Хави, Иниеста, КДБ, Родри)
Dante_10
Dante_10
сегодня в 01:17
Как там фаны МС говорили, Пеп слил ненужный кубок лиги шпорам. А дальше он видимо начал сливать АПЛ и ЛЧ, не может остановиться.
Futurista
Futurista ответ HE ЭгО иСТ (раскрыть)
сегодня в 01:16
Неприятность - это когда с 3:0 3:2 стало)...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:12
У Сити проблемы, это факт
После пяти поражений подряд в принципе тренеру надо уходить но Гвардиоле доверяют, слишком много он выиграл 🏆
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:09
Я вообще не понимаю что происходит)...с таким составом...3:0 вести и всё прахом...не иначе Пеп "сидит" на поставках валидола букмекерам)...
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
сегодня в 01:07
Какая неприятность.. 🤭🥃..
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:06
Моё Почтение, Маэстро!!!
Да, это я так- образно изрёк.))) По ходу, да, а выбраться из неё не может, и уже довольно долго...
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