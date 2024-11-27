«Манчестер Сити» упустил победу над «Фейеноордом», ведя 3:0

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сегодня, 00:59

«Манчестер Сити» и «Фейеноорд» сыграли вничью в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:3).

На 44-й минуте счёт с пенальти открыл Эрлинг Холанд. Илкай Гюндоган на 50-й удвоил преимущество англичан. На 53-й Холанд оформил дубль. На 75-й Анис Хадж-Мусса сократил отставание гостей в счёте. Ещё один мяч в составе клуба из Нидерландов отквитал Сантьяго Хименес на 82-й. Восстановил равенство Давид Ханко на 89-й.

«Ман Сити» идёт в середине таблицы (8 очков). «Фейеноорд» находится в нижней части (7 баллов).