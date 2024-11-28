Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что у него онкология

Президент «Урала» отреагировал на информацию о том, что у него онкологическое заболевание.

Ничего я не буду говорить об этом. Зачем? Не знаю, откуда Иван Карпов что берёт. Написал и написал. Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что я справлюсь. Думаю, всё нормально у меня будет. Сейчас я себя чувствую нормально. Вы видите, я на работе, хожу на игры, хожу на тренировки. Так что всё нормально. Дай бог, всё будет хорошо. Сейчас я себя нормально чувствую.