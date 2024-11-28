Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что у него онкология

вчера, 11:51

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что у него онкологическое заболевание.

Ничего я не буду говорить об этом. Зачем? Не знаю, откуда Иван Карпов что берёт. Написал и написал. Есть некоторые проблемы, но сказать, что я с ними не справлюсь… Я думаю, что я справлюсь. Думаю, всё нормально у меня будет. Сейчас я себя чувствую нормально. Вы видите, я на работе, хожу на игры, хожу на тренировки. Так что всё нормально. Дай бог, всё будет хорошо. Сейчас я себя нормально чувствую.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игрок «Динамо» Маричаль: «Мы можем стать чемпионами»
Вчера, 11:06
Игрок «Факела» Каштанов: «Мы могли обыграть „Зенит“ в Кубке»
Вчера, 10:52
Фомин: «Лучше играть со сборными других стран, потому что ты слышишь гимн»
Вчера, 10:41
Обляков: «Играть за сборную — большая честь и ответственность»
Вчера, 10:28
Чистяков о матче с «Ахматом»: «В Грозном всегда тяжело играть»
Вчера, 10:07
Президент «Ростова» заявил, что клуб полностью доверяет Карпину
Вчера, 10:03
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:35
Зачем журналисты из всего делают шоу? И лезут с ним прямо в глаза... Откуда у людей столько цинизма и злобы? Ведь это всё возвращается бумерангом - не им, так потомкам. Иванов, здоровья тебе!!!
Capral
Capral
вчера в 12:22
Сенатов

В суд надо подавать на врачей, от которых исходит эта информация. А журналюги занимаются своей работой. Другое дело, что это уже- чисто человеческое понятие...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:08, ред.
Слишком серьёзная тема, чтобы журналист врал. А тем более опубликовывал. Думаю, это правда, но почему тогда г-н Иванов не подаст на него в суд за разглашение личных данных ? Это как раз такой случай, чтобы прижать Карпова и ему подобных к ногтю и раздавить как клопа. Вполне это заслужил.
Capral
Capral
вчера в 12:03
Видимо не все договаривает Иванов, да, собственно это и не важно. В любом случае, пожелаю ему скорейшего Выздоровления!!! Иванов- большой труженник и Патриот своего края!!! Помню его, ещё по его работе в мини футбольной Синаре, как он переживал, как с температурой приходил на игры команды в качестве президента клуба!!! Можно по разному относиться к Иванову, как к человеку, но нельзя отрицать, его деловых качеств!!!
Поэтому, ещё раз- Здоровья ему!!!
dez7598prwa5
dez7598prwa5
вчера в 12:02
Очень недалёким надо быть человеком, чтобы разглашать такую серьёзную информацию о чужом здоровье. Мало того, что это крайне не этично и не по-человечески, так ещё и вообще-то существует ответственность за разглашение врачебной тайны. Дядя Гриша Иванов, конечно, тот ещё тип, но какой бы ни был, каково человеку, на которого обрушился такой страшный для каждого психологический удар, ещё и при этом отбиваться от назойливых и беспардонных журналюг
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
Григорий - самообладания и стойкости тебе!
Robzat
Robzat
вчера в 11:57
Иванову только здоровья и удач в работе.
shlomo
shlomo
вчера в 11:55
Непонятно откуда и главное зачем такие слухи ходят....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 