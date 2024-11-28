Игрок «Динамо» Маричаль: «Мы можем стать чемпионами»

Защитник «Динамо» и сборной Уругвая высказался о перспективах «бело-голубых» в борьбе за чемпионство в РПЛ .

Мы были очень близки к чемпионству в прошлом сезоне. В концовке чемпионата мы прошли большое количество матчей, побеждая. Мы приблизились к «Зениту» и «Краснодару». Всё должно было решиться в финальном матче, но добиться нужного результата мы не смогли. Естественно, ни о каком удовлетворении после матча не могло идти и речи. Но это футбол. Впереди длинный сезон, есть шанс взять реванш. Мы можем стать чемпионами.

Конечно, мы сейчас довольно далеки от лидера. Хотя, честно сказать, я не особо слежу за таблицей. Знаю, что мы от года к году становимся лучше. Будем делать всё возможное, чтобы поднять клуб как можно выше.