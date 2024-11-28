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Игрок «Динамо» Маричаль: «Мы можем стать чемпионами»

вчера, 11:06

Защитник «Динамо» и сборной Уругвая Николас Маричаль высказался о перспективах «бело-голубых» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Мы были очень близки к чемпионству в прошлом сезоне. В концовке чемпионата мы прошли большое количество матчей, побеждая. Мы приблизились к «Зениту» и «Краснодару». Всё должно было решиться в финальном матче, но добиться нужного результата мы не смогли. Естественно, ни о каком удовлетворении после матча не могло идти и речи. Но это футбол. Впереди длинный сезон, есть шанс взять реванш. Мы можем стать чемпионами.

Конечно, мы сейчас довольно далеки от лидера. Хотя, честно сказать, я не особо слежу за таблицей. Знаю, что мы от года к году становимся лучше. Будем делать всё возможное, чтобы поднять клуб как можно выше.

У нас хорошая команда, качественные футболисты с большим опытом за плечами. Я считаю, что нашего состава достаточно, чтобы бороться за чемпионство и за самые высокие места. Не только в РПЛ, но и в Кубке.

После шестнадцати туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Opta оценивает шансы «бело-голубых» на чемпионство в 0,5 %.

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Все комментарии
moscowkent
moscowkent
вчера в 15:02
Нико, лучшее что ты можешь для нас сделать - это вместе с другими латинскими защитниками (кроме Лакса) зимой расторгнуть бесплатно контракт и улететь восвояси.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:40
Колёк, вы упустили свой шанс в прошлом сезоне! Ох, не скоро вам теперь до чемпионства ...
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:42
Признаться честно, пока не вижу никаких предпосылок для таких оптимистичных заявлений со стороны игроков московского Динамо, особенно на фоне последней игры москвичей с воронежским Факелом, ведущим борьбу за выживание. О какой ликвидации в отставании от лидеров и победе в чемпионате можно говорить, если бело-синие теряют очки с аутсайдерами. И хотелось бы посоветовать Николасу наоборот, почаще заглядывать в турнирную таблицу, чтобы не делать такие необдуманные и хвастливые заявления.
Болейте за своих. а не против чужих!
pakcaa3psema
pakcaa3psema
вчера в 11:56
Еще одного понесло, только не понятно из-за чего.
Capral
Capral
вчера в 11:47, ред.
Что-то ростовщики часто стали делать подобные заявления. То нигер обещал, теперь этот. Видать, гафло всем одинаковый текст пишет.
Марик, а ты достоин чемпионства, или ваш тренер?!
А может тебе напомнить, как ты в Краснодаре долбанул по своим воротам?))) Я допускаю, что в таком абсурдном чемпионате, как ПЛ всё возможно, но ты, Марик- на чемпиона, точно не похож... Извини.
nrf6nrm5xbr8
nrf6nrm5xbr8
вчера в 11:26
В следующем сезоне разве что.
kumm7bx5jhnk
kumm7bx5jhnk
вчера в 11:20
Такой шанс, который вы в мае упустили, теперь нескоро выпадет снова
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:14
Как то не очень верится в чемпионство
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:14
Мы можем стать чемпионами... Периодически эти слова произносит каждый игрок Динамо, после чего наступает спад в игре... Не так давно один уже болтал, Нгамале кажется. Реально команда перестала играть совсем, зато как хорошо болтает...
Гость
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