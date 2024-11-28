Игрок «Динамо» Маричаль: «Мы можем стать чемпионами»

Защитник «Динамо» и сборной Уругвая Николас Маричаль высказался о перспективах «бело-голубых» в борьбе за чемпионство в РПЛ.
Мы были очень близки к чемпионству в прошлом сезоне. В концовке чемпионата мы прошли большое количество матчей, побеждая. Мы приблизились к «Зениту» и «Краснодару». Всё должно было решиться в финальном матче, но добиться нужного результата мы не смогли. Естественно, ни о каком удовлетворении после матча не могло идти и речи. Но это футбол. Впереди длинный сезон, есть шанс взять реванш. Мы можем стать чемпионами.
Конечно, мы сейчас довольно далеки от лидера. Хотя, честно сказать, я не особо слежу за таблицей. Знаю, что мы от года к году становимся лучше. Будем делать всё возможное, чтобы поднять клуб как можно выше.
У нас хорошая команда, качественные футболисты с большим опытом за плечами. Я считаю, что нашего состава достаточно, чтобы бороться за чемпионство и за самые высокие места. Не только в РПЛ, но и в Кубке.
После шестнадцати туров «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. Opta оценивает шансы «бело-голубых» на чемпионство в 0,5 %.
Болейте за своих. а не против чужих!
Болейте за своих. а не против чужих!