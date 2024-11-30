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Глава Ла Лиги обвинил Винисиуса в пиратстве

сегодня, 09:35

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас обвинил нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора в пиратстве.

Бразилец в прошлую среду выложил видео о просмотре матча с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов на телевизоре, а трансляция осуществлялась на TNT Sports. Права на показ турнира в Испании же принадлежат Movistar. Отмечается, что письмо об этом было направлено в мадридский клуб.

Если это в Мадриде, а я думаю, что это было в Мадриде, то это пиратство. Доступ к контенту для просмотра Лиги чемпионов в Испании должен быть через Movistar Television. Чтобы смотреть этот контент, необходимо иметь VPN (виртуальную частную сеть, необходимую для распространения сигнала) или спутниковую антенну, направленную в другое место. Он спиратил матч. Было сообщено, чтобы в следующий раз такого не было.

Окружение Винисиуса, однако, уверяет, что футболист смог посмотреть игру по ТВ без использования VPN, а с бразильской карты при помощи роуминга.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 14:57, ред.
Пират Винни будет недоволен...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:49
Прям черная метка
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:20
Друзья Вини...за день до события привезли ему бразильскую карту....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:57, ред.
Ну а Вини оставляет за собой право - обвинить Хавьера в расизме и послать ему "чёрную метку"...)
Гость
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