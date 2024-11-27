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В январе выйдет документальный сериал о «Баварии» 90-х

вчера, 18:59

Зимой немецкий канал ZDF выпустит спортивный документальный сериал о «Баварии» времён 1990-х.

Картина, которая называется «ФК „Голливуд“», будет состоять из 5 серий. Первая выйдет 10 января 2025 года.

На сайте создателей говорится:

В 90-е годы у футбольного клуба «Бавария» была звездная команда исторического масштаба: команда могла победить только саму себя — и именно это они и сделали. Это было рождение «ФК Голливуд». Пятисерийный документальный сериал ZDF показывает чемпионов-рекордсменов с неожиданной стороны: в неудачах, в хаосе и в моменты, которые столь же смешны, сколь и драматичны. Рассказывают те, кто там был: Лотар Маттеус, Юрген Клинсманн, Мехмет Шолль, Марио Баслер и Штефан Эффенберг.

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Перевод с zdf.de
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:27
Пока еще не понял, но попытаюсь понять... А фотка зачётная!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:04
...Я не о том, расположение рук при беге, подготовка к удару с левой со смещением в центр ,вкравчивость , они у него особенные ,как у профессора Мориарти про Шерлока...! Если смотрел, то поймёшь о чём Я...
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:54
Я думаю, профессором, в той Баварии-90x был Л.Маттеус, котрого, так и называли.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:51
О да, полный фраерский комплект!!!)))
Thom52
Thom52
вчера в 19:48
Сериал будет с грустной концовкой.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:48
...и вишенка на торте Бавария с профессором Роббеном и пиратом Рибери, это тогда был бы полный букет 70-90-2000 ных ...!!!
Capral
Capral
вчера в 19:33
Любопытно будет посмотреть! Бавария-90х, была, именно той немецкой машиной, о которой сейчас много говорят и о которой мечтают болельщики этого Великого Клуба!!! Что не имя- то Личность!!! Один только Супер Марио- чего стоит!!!

Но на мой взгляд, Бавария-70х, не менее Великая Команда, пожалуй, даже, с еще больше россыпью Звёзд. Было бы интересно посмотреть фильмы о Баварии разных лет и сравнить... Респект авторам за интересную затею!!!
drug01
drug01
вчера в 19:06
Эту историю будет интересно посмотреть!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:00, ред.
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