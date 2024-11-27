В январе выйдет документальный сериал о «Баварии» 90-х

Зимой немецкий канал ZDF выпустит спортивный документальный сериал о «Баварии» времён 1990-х.
Картина, которая называется «ФК „Голливуд“», будет состоять из 5 серий. Первая выйдет 10 января 2025 года.
На сайте создателей говорится:
В 90-е годы у футбольного клуба «Бавария» была звездная команда исторического масштаба: команда могла победить только саму себя — и именно это они и сделали. Это было рождение «ФК Голливуд». Пятисерийный документальный сериал ZDF показывает чемпионов-рекордсменов с неожиданной стороны: в неудачах, в хаосе и в моменты, которые столь же смешны, сколь и драматичны. Рассказывают те, кто там был: Лотар Маттеус, Юрген Клинсманн, Мехмет Шолль, Марио Баслер и Штефан Эффенберг.
Но на мой взгляд, Бавария-70х, не менее Великая Команда, пожалуй, даже, с еще больше россыпью Звёзд. Было бы интересно посмотреть фильмы о Баварии разных лет и сравнить... Респект авторам за интересную затею!!!
Но на мой взгляд, Бавария-70х, не менее Великая Команда, пожалуй, даже, с еще больше россыпью Звёзд. Было бы интересно посмотреть фильмы о Баварии разных лет и сравнить... Респект авторам за интересную затею!!!