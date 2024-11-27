В январе выйдет документальный сериал о «Баварии» 90-х

Зимой немецкий канал ZDF выпустит спортивный документальный сериал о «Баварии» времён 1990-х.

Картина, которая называется « ФК „Голливуд“», будет состоять из 5 серий. Первая выйдет 10 января 2025 года.

На сайте создателей говорится: