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Певец Ширан прервал интервью Аморима после матча МЮ с «Ипсвичем»

вчера, 20:57
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Британский певец и совладелец «Ипсвича» Эд Ширан прервал интервью главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

Инцидент произошёл после очного матча команд в АПЛ (1:1) на выходных. Португальский специалист выступал в эфире Sky Sports, когда певец подошёл, чтобы обнять аналитика Джейми Реднаппа. Его вмешательство остановило интервью, после чего Реднапп сказал Ширану «подойти и поздороваться через минуту».

Некоторые люди в социальных сетях сказали, что музыкант повёл себя «грубо» и призвали его извиниться. Ширан на своей странице в социальной сети принёс извинения:

Прошу прощения, если я обидел Аморима, на самом деле не понял, что он даёт интервью, заскочил поздороваться и попрощаться с Джейми.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 08:19, ред.
Что-то много болтовни с приходом Аморима в МЮ.
А ведь через какое-то время могут быть уже стихи от Аморима в интервью что никто не будет понимать о чем это он и было ли это интервью.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:58
Неоттесанный деревенщина))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:01
Сразу осудили! А может он реально не знал!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:00
Раздули так раздули…🤦🏽‍♂️
Гость
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