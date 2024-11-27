Певец Ширан прервал интервью Аморима после матча МЮ с «Ипсвичем»

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вчера, 20:57

Британский певец и совладелец «Ипсвича» Эд Ширан прервал интервью главного тренера «Манчестер Юнайтед» .

Инцидент произошёл после очного матча команд в АПЛ (1:1) на выходных. Португальский специалист выступал в эфире Sky Sports, когда певец подошёл, чтобы обнять аналитика . Его вмешательство остановило интервью, после чего Реднапп сказал Ширану «подойти и поздороваться через минуту».

Некоторые люди в социальных сетях сказали, что музыкант повёл себя «грубо» и призвали его извиниться. Ширан на своей странице в социальной сети принёс извинения: