Певец Ширан прервал интервью Аморима после матча МЮ с «Ипсвичем»

Британский певец и совладелец «Ипсвича» Эд Ширан прервал интервью главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.
Инцидент произошёл после очного матча команд в АПЛ (1:1) на выходных. Португальский специалист выступал в эфире Sky Sports, когда певец подошёл, чтобы обнять аналитика Джейми Реднаппа. Его вмешательство остановило интервью, после чего Реднапп сказал Ширану «подойти и поздороваться через минуту».
Некоторые люди в социальных сетях сказали, что музыкант повёл себя «грубо» и призвали его извиниться. Ширан на своей странице в социальной сети принёс извинения:
Прошу прощения, если я обидел Аморима, на самом деле не понял, что он даёт интервью, заскочил поздороваться и попрощаться с Джейми.
А ведь через какое-то время могут быть уже стихи от Аморима в интервью что никто не будет понимать о чем это он и было ли это интервью.
А ведь через какое-то время могут быть уже стихи от Аморима в интервью что никто не будет понимать о чем это он и было ли это интервью.