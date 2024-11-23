Генпродюсер «Матч ТВ» извинился за сбой с отображением эмблем клубов

Перед стартовым матчем игрового дня 16-го тура РПЛ в трансляции канала «Матч Премьер» оказались перепутаны логотипы клубов.

В списке игр предстоящего тура у нескольких команд были лого московского «Динамо» и «Спартака». Генеральный продюсер «Матч ТВ» в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию:

Уважаемые зрители!

Сегодня перед стартовым матчем дня 16 тура РПЛ произошёл программный сбой на графической станции подрядной организации — партнёра по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно. Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода, оператор графики отстранён подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях.

Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию.