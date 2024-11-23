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Генпродюсер «Матч ТВ» извинился за сбой с отображением эмблем клубов

вчера, 13:53

Перед стартовым матчем игрового дня 16-го тура РПЛ в трансляции канала «Матч Премьер» оказались перепутаны логотипы клубов.

В списке игр предстоящего тура у нескольких команд были лого московского «Динамо» и «Спартака». Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своём Telegram-канале прокомментировал ситуацию:

Уважаемые зрители!

Сегодня перед стартовым матчем дня 16 тура РПЛ произошёл программный сбой на графической станции подрядной организации — партнёра по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно. Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода, оператор графики отстранён подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях.

Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию.

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Все комментарии
7336kgbp8qjp
7336kgbp8qjp
вчера в 18:06
Загавор загавор!!!11
Вещий
Вещий
вчера в 15:26, ред.
Прикольно получилось... Зенит стал Спартаком а Оренбург Динамо.....:)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:01, ред.
Матч ТВ сам по себе сбой нашего телевидения. Трансляции матчей организованы просто отвратительно. Зачем во время игры эти интервью на бровке. Они сильно отвлекают... Кроме того, всплывающее окно заслоняет экран и мешает просмотру. Комментаторы несут чушь. А ведущие аналитических программ? Они, особенно девушки, просто кривляются и ничего не понимают в футболе. Есть, правда исключения - некоторые понимают, о чем говорят... А эти публичные перепалки типа Черданцев-Карпин просто превращают федеральный канал в грязную помойку.
yuxbnp4ywb96
yuxbnp4ywb96
вчера в 14:26
А я хочу, чтобы он извинился за полное отсутствие на канале еврокубков, за куцый показ РПЛ с трансляциями преимущественно абсолютно пердивных и автобусных матчей типа Факел- Пари НН (не хочу никого обидеть, но широкая аудитория такое смотреть вряд ли будет, поэтому они и идут бесплатно), за многочасовые бессодержательные беседы надутых как павлины и примерно равных им по интеллекту, с позволения сказать, комментаторов и их гостей-икспердов, явно больше ни на что ни годных и потому трущихся у канделакиной кормушки. В итоге, занимая собой целый центральный канал, аж на третьей кнопке находящийся, они лишают возможности посмотреть нормальный футбол, например, живущих в многочисленных сёлах и деревнях пенсионеров и ребятишек, у которых зачастую интернета там просто нет, равно как и денег на платные каналы и тарелку к ним. Вот за что надо извиняться!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:10
У как у них там всё серьёзно - но стрелочник найден моментально.)))
Гость
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