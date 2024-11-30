ЦСКА в большинстве вырвал ничью в концовке матча с «Рубином»

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сегодня, 18:32

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 17-го тура РПЛ (2:2).

На 43-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче. На 52-й минуте защитник казанцев Егор Тесленко удвоил преимущество своей команды. На 63-й минуте защитник ЦСКА Матвей Лукин отыграл один мяч. На 65-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+6-й минуте Лукин оформил дубль и спас ЦСКА от поражения.