ЦСКА в большинстве вырвал ничью в концовке матча с «Рубином»

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 17-го тура РПЛ (2:2).
На 43-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче. На 52-й минуте защитник казанцев Егор Тесленко удвоил преимущество своей команды. На 63-й минуте защитник ЦСКА Матвей Лукин отыграл один мяч. На 65-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+6-й минуте Лукин оформил дубль и спас ЦСКА от поражения.
ЦСКА занимает 6-е место в чемпионате России (28 очков). «Рубин» идёт 7-м (23 балла).
Рубиновым почтение - на характере, жилах вырывали матч, но...
Армейцы ищут себя, реализация оставляет желать лучшего.
Ничья в пользу соперников.
Рубиновым почтение - на характере, жилах вырывали матч, но...
Армейцы ищут себя, реализация оставляет желать лучшего.
Ничья в пользу соперников.