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ЦСКА в большинстве вырвал ничью в концовке матча с «Рубином»

сегодня, 18:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче 17-го тура РПЛ (2:2).

На 43-й минуте нападающий «Рубина» Мирлинд Даку открыл счёт в матче. На 52-й минуте защитник казанцев Егор Тесленко удвоил преимущество своей команды. На 63-й минуте защитник ЦСКА Матвей Лукин отыграл один мяч. На 65-й минуте защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. На 90+6-й минуте Лукин оформил дубль и спас ЦСКА от поражения.

ЦСКА занимает 6-е место в чемпионате России (28 очков). «Рубин» идёт 7-м (23 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 22:06
И руководить...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:31
Привет, Володя!!!
Володя, а где ты увидел армейское руководство? Оно там же, где и "динамовское"...)))
По игре сочувствую, но причина ясна и понятна. Я думаю, истинное армейское руководство, лысого м....а не назначило бы.
blitz
blitz
сегодня в 20:19
Спасибо Лукину за то, что ЦСКА не проиграл этот матч. Четвертая ничья подряд с Рубином
pomor445
pomor445
сегодня в 19:48
Кони облажались, но не по полной - очко сберегли.
112910415
112910415
сегодня в 19:48
забивать некому
Kosmos58
Kosmos58 ответ chromage (раскрыть)
сегодня в 19:46, ред.
    particular
    particular
    сегодня в 19:37, ред.
    "ЦСКА в большинстве вырвал ничью..." в домашнем поединке - обычно так пишут о матчах команд, борющихся за выживание в турнире... Подело́м...
    Армейцы стали еще ближе к падению, вместо того, что бы наконец-то приподняться...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 19:16
    Армейцы отскочили, спасибо судье.
    Надеюсь, Николич останется
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 19:08
    Забрать у ворошиловских стрелков в Москве даже балл дорогого стоит...
    Рубиновым почтение - на характере, жилах вырывали матч, но...
    Армейцы ищут себя, реализация оставляет желать лучшего.
    Ничья в пользу соперников.
    isamsn
    isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 19:03
    Я об этом и говорю. И пока они не определятся, успехов от команды ждать не приходиться.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 19:02
    ЦСКА тоже нужны деньги 💰 💰 💰 букмекерских контор !!!)
    chromage
    chromage
    сегодня в 19:01
    Обидно конечно ужасно. 6 минут откровенно говоря, судья прямо "с барского плеча" добавил зачем-то. Не сказать, что прямо столько задержек было во втором тайме. Но бог ему судья. В меньшинстве и на выезде вполне хороший результат все-равно.
    cska1948
    cska1948 ответ isamsn (раскрыть)
    сегодня в 18:56
    Если бы у армейского руководства была понятная позиция, то Николич, Пьянича, Гуарирпа, Койта в команде и близко не было.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 18:51
    ЦСКА всю игру беззубо атаковал, а пропустил 2 контратаки.
    Спасибо Лукину, отыгрались. Атака ЦСКА ни к чёрту не годится.
    Есть над чем работать тренеру в зимнюю паузу..
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 18:47, ред.
    ЦСКА вырвало)...в концовке матча...
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 18:47
    А довольно-таки бодренький и вполне себе событийный матч получился. да еще с развязкой на последних минутах. И не сказать, что "ЦСКА" откровенно плохо играл, но "армейцы" свои моменты до поры до времени не забивали, один Мусаев чего стоит, а вот Даку и Ко наоборот. Комментаторы пели-пели дифирамбы Кабутову, прямо "монстр" отечественного футбола на своей позиции, видать сглазили. "Рубин" в меньшинстве держался до последнего, костьми ложились сберегая победу, но условно на авансцену вышел Лукин и спас "ЦСКА" от поражения. В общем как-то так на мой взгляд.
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 18:46
    Жаль. Мяч к Лукину прилетел от рикошета и прям в ту точку куда он набегал (((((( повезло с эти голом конюшне.... Рубиновые с хорошей игрой в целом, удаление дурацкое получилось... Иву центре не смог обработать простой мяч... И дальше уж что вышло то вышло. Судейка подсвистывал хозяевам иной раз... То нарушение не заметит и опасный момент у ворот возникает, то угловой не назначит когда Акинфей спас от Чумича... 6 минут где то откопал... Мелочи вроде, но...
    Ставер молодчик, растет чел. В начале сезона и сейчас совсем разные киперы.
    isamsn
    isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 18:44
    Да там не совсем дело в Николиче. Непонятна позиция руководства клуба. Что они хотят получить в итоге. Если болтаться в середине таблицы то это у них получается.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 18:41
    В народе есть выражение: нашла коса на камень. В этой игре ЦСКА явно был косой, а Рубин тем ещё камнем. Игра понравилась своим темпераментом с обеих сторон. Обе команды понравились. ЦСКА поражения не заслуживал, хотя и был к таковому близко.
    isamsn
    isamsn
    сегодня в 18:40
    Очень печально смотреть на ЦСКА последние сезоны. И просвета пока увы не видно. Нападения нет от слова совсем. Полузащита занимается длительным перекатыванием мяча вдоль штрафной без обострения и зачастую проваливается и привозит контратаки на свои ворота. Ну а защитники пытаются выполнить задачу нападающих.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 18:38
    Типичный матч в РПЛ для команд, бьющихся за 6-7 место. Энтузиазма полные штаны, а класса по минимуму. Все закономерно. Мир материален, а РПЛ особенно. Команды , имеющие 6,7 бюджеты в лиге и должны разыгрывать 6 и 7 место. Итоговая таблица РПЛ в мае 25 г лишь подтвердит рейтинг бюджетов, Газпроома, Лукойла, Галицкого, ВТБ , РЖД всех остальных
    ABir
    ABir
    сегодня в 18:35
    Драмматичнейшая концовка! Рубин Рахимова уже почти забрал в гостях у ЦСКА 3 очка, кони верили в ничью до конца, и добились ее на последних секундах добавленного времени.
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 18:35
    Неужели Николича в зимнюю паузу не выгонят?
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 18:34
    Немного Рубину не хватило до победы... обидно
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:33
    спаслись на флажке
    Гость
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