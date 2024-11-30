Слова Виктора Ганчаренко в адрес судьи расценены как угроза

«Пари НН» уступил «Ростову» в матче РПЛ со счетом 0:4. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.
После матча между тренером нижегородцев Виктором Ганчаренко и судьей завязалась перепалка в подтрибунном помещении. Ганчаренко сказал Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Утверждалось, что арбитр в ответ показал тренеру красную карточку.
После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Ганчаренко В.М. сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру.
При этом в протоколе не отмечена красная карточка Ганчаренко.
Спасибо, буду знать.
Спасибо, буду знать.
По регламенту все, что происходит на стадионе до момента пока команды и судьи не покинут помещения (судейская комната, раздевалки, микст-зона) оценивается судьей матча и инспектором с занесением в протокол матча. Все сделано по регламенту. Конечно юридически доказать физическую угрозу будет невозможно, если кроме этой фразы ничего больше не было. А так в любом случае, это угроза судье, например отстранением от судейства. Наказуемо по регламенту и серьезно.
По регламенту все, что происходит на стадионе до момента пока команды и судьи не покинут помещения (судейская комната, раздевалки, микст-зона) оценивается судьей матча и инспектором с занесением в протокол матча. Все сделано по регламенту. Конечно юридически доказать физическую угрозу будет невозможно, если кроме этой фразы ничего больше не было. А так в любом случае, это угроза судье, например отстранением от судейства. Наказуемо по регламенту и серьезно.