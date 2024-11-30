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Слова Виктора Ганчаренко в адрес судьи расценены как угроза

вчера, 23:25

«Пари НН» уступил «Ростову» в матче РПЛ со счетом 0:4. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

После матча между тренером нижегородцев Виктором Ганчаренко и судьей завязалась перепалка в подтрибунном помещении. Ганчаренко сказал Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Утверждалось, что арбитр в ответ показал тренеру красную карточку.

После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Ганчаренко В.М. сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру.

При этом в протоколе не отмечена красная карточка Ганчаренко.

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Все комментарии
3ht4pzwzrcb9
3ht4pzwzrcb9
сегодня в 07:25
Недолго осталось чего? Бобровский судья никчемный, так что скоро судить не будет.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:13
Тебе не долго осталось судить, и что тут криминального?
112910415
112910415
сегодня в 04:43
рецидивист, однако !
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:11
Вообще, ганчаренко никогда умом не блистал, лишний раз подтвердил.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:07
Гончаренко слишком много себе позволяет. Мне кажется, что подобными случаями должна заниматься полиция. Человек, как минимум, совершил административное правонарушение, почему бы не составить протокол и не наложить на тренера штраф... И другим неповадно будет...
Capral
Capral
вчера в 23:47
Анатолий Кандауров.

Спасибо, буду знать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:38
CapralCapral
По регламенту все, что происходит на стадионе до момента пока команды и судьи не покинут помещения (судейская комната, раздевалки, микст-зона) оценивается судьей матча и инспектором с занесением в протокол матча. Все сделано по регламенту. Конечно юридически доказать физическую угрозу будет невозможно, если кроме этой фразы ничего больше не было. А так в любом случае, это угроза судье, например отстранением от судейства. Наказуемо по регламенту и серьезно.
Capral
Capral
вчера в 23:30
Я вот не понял, если игра закончилась и они уже были в подтрибунном помещении, то о какой КК вообще идет речь? Ну так можно и на улице прохожему карточку показать. А что касается слов Ганчаренко, то это не столько угроза, сколько предупреждение, что типа- у меня связи, и ты не будешь больше работать. Не думаю, что Ганчар решил киллера нанять...
Гость
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