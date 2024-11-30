Слова Виктора Ганчаренко в адрес судьи расценены как угроза

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вчера, 23:25

«Пари НН» уступил «Ростову» в матче РПЛ со счетом 0:4. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

После матча между тренером нижегородцев и судьей завязалась перепалка в подтрибунном помещении. Ганчаренко сказал Бобровскому: «Ян, тебе недолго осталось». Утверждалось, что арбитр в ответ показал тренеру красную карточку.

После окончания матча в подтрибунном помещении главный тренер команды «Пари НН» Ганчаренко В.М. сначала демонстративно выражал несогласия с решениями судейской бригады, а далее акцентировано угрожал главному арбитру.

При этом в протоколе не отмечена красная карточка Ганчаренко.