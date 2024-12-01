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Футболисты «Манчестер Сити» поругались после игры с «Фейеноордом»

сегодня, 14:18

«Манчестер Сити» упустил победу в матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов (3:3).

Сообщается, что после этой игры футболисты МС поругались в раздевалке, а также бросали предметы.

Игроки выразили свое негодование из-за неубедительной серии результатов: 6 матчей без побед.

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Все комментарии
Casa_Nostra
Casa_Nostra
сегодня в 14:53, ред.
Как говорил кто-то из трнеров - это нормально. Плохо было бы если игроки не проявляли никаких эмоций, значит им просто уже по...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:43
что то надо менять. команда совсем расклеилась.
может, Ортегу на ворота. Уокера на лавку.
нехорошо, когда в радевалке конфоикты, а на тренировках атмосфера мести.
люто МанСити смотрит на Ливерпуль. а в чем Ливерпуль виноват?!
да толку от этой злости в раздевалке нет, когда в обороне дыра.
Ливерпуль не так уж грозный соперник для МС.
но ритм ,скорость взаимодействия намного выше чем у Сити.
плюс за них Энфилд.
красные точно постараются создать хаос и забить больше голов.
Capral
Capral
сегодня в 14:33
Совсем дело плохо. Похоже, внутри коллектива нет единодушия и сплоченности. И похоже, Гвард не конролирует ситуацию. Оно и понятно, когда всё валится из рук, а результаты негативные- всегда найдутся недовольные и крайние.

Думаю, еще немного- и Гвард последует примеру Клоппа. Похоже, время пришло...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:31
эти ругаются между собой, а Альварес уже 10 гол за Атлетико забил.
drug01
drug01
сегодня в 14:23
Зачем возмущатся надо играть лучше
Гость
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