Футболисты «Манчестер Сити» поругались после игры с «Фейеноордом»

«Манчестер Сити» упустил победу в матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов (3:3).
Сообщается, что после этой игры футболисты МС поругались в раздевалке, а также бросали предметы.
Игроки выразили свое негодование из-за неубедительной серии результатов: 6 матчей без побед.
может, Ортегу на ворота. Уокера на лавку.
нехорошо, когда в радевалке конфоикты, а на тренировках атмосфера мести.
люто МанСити смотрит на Ливерпуль. а в чем Ливерпуль виноват?!
да толку от этой злости в раздевалке нет, когда в обороне дыра.
Ливерпуль не так уж грозный соперник для МС.
но ритм ,скорость взаимодействия намного выше чем у Сити.
плюс за них Энфилд.
красные точно постараются создать хаос и забить больше голов.
может, Ортегу на ворота. Уокера на лавку.
нехорошо, когда в радевалке конфоикты, а на тренировках атмосфера мести.
люто МанСити смотрит на Ливерпуль. а в чем Ливерпуль виноват?!
да толку от этой злости в раздевалке нет, когда в обороне дыра.
Ливерпуль не так уж грозный соперник для МС.
но ритм ,скорость взаимодействия намного выше чем у Сити.
плюс за них Энфилд.
красные точно постараются создать хаос и забить больше голов.
Думаю, еще немного- и Гвард последует примеру Клоппа. Похоже, время пришло...
Думаю, еще немного- и Гвард последует примеру Клоппа. Похоже, время пришло...