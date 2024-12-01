Футболисты «Манчестер Сити» поругались после игры с «Фейеноордом»

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сегодня, 14:18

«Манчестер Сити» упустил победу в матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда» в Лиге чемпионов (3:3).

Сообщается, что после этой игры футболисты МС поругались в раздевалке, а также бросали предметы.

Игроки выразили свое негодование из-за неубедительной серии результатов: 6 матчей без побед.