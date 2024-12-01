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Гвардиола: «Я не ожидал такого отношения от болельщиков „Ливерпуля“»

вчера, 23:41
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отреагировал на песню болельщиков «Ливерпуля», которые пели, что испанца «уволят завтра утром». В ответ на это Гвардиола показал шесть пальцев как знак шести титулов чемпиона АПЛ.

Возможно, они правы! Я не ожидал этого на «Энфилде». Может, им стоило спеть это раньше. Я не ожидал такого от людей из Ливерпуля, но это нормально!

Я горжусь своими шестью титулами чемпиона Премьер-Лиги!. Я не ожидал, что «Энфилд» скажет, что меня уволят утром... Но ничего, все в порядке, как есть. Когда ты выигрываешь, ты смеешься.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:38
Гвардиоле не стоит поучать болельщиков соперника... Лучше бы высказал недовольство своим игрокам.
протон
протон
сегодня в 00:27
Но эти 6 пальцев означают для красных 6 игр без побед у МС)) Так что Пеп об этом не подумал)
drug01
drug01
сегодня в 00:10
Вся игра в прошлом? Надо думать как работать сейчас!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:43
Английские фанаты показали себя как всегда не с лучшей стороны.
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