Гвардиола: «Я не ожидал такого отношения от болельщиков „Ливерпуля“»

Главный тренер «Манчестер Сити» отреагировал на песню болельщиков «Ливерпуля», которые пели, что испанца «уволят завтра утром». В ответ на это Гвардиола показал шесть пальцев как знак шести титулов чемпиона АПЛ .

Возможно, они правы! Я не ожидал этого на «Энфилде». Может, им стоило спеть это раньше. Я не ожидал такого от людей из Ливерпуля, но это нормально!

Я горжусь своими шестью титулами чемпиона Премьер-Лиги!. Я не ожидал, что «Энфилд» скажет, что меня уволят утром... Но ничего, все в порядке, как есть. Когда ты выигрываешь, ты смеешься.