Гвардиола: «„Ман Сити“ начнет с нуля и постарается сделать хороший рывок»

Главный тренер «Манчестер Сити» признал заслуженной победу «Ливерпуля» (0:2).

В первые 15-20 минут они были неудержимы. Они начали игру очень мощно. Мы пытались контролировать мяч и много пасовать, но нам было очень тяжело. Они заслужили первый гол. Но и мы начали первый тайм очень хорошо, а также хорошо играли во втором, угроз почти не было. Я знаю, насколько хорош «Ливерпуль» в обеих штрафных площадях. Я поздравляю его. Мы перезагрузимся и начнем с нуля, хотя в это сложно поверить. Я во многом рассчитываю на этих футболистов. Я знаю, что они делают в такой ситуации. Посмотрим, что будет в конце сезона. Мы начнем все сначала и постараемся сделать хороший рывок. Возможно, в какой-то момент все заработает как надо.