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Гвардиола: «„Ман Сити“ начнет с нуля и постарается сделать хороший рывок»

вчера, 22:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола признал заслуженной победу «Ливерпуля» (0:2).

В первые 15-20 минут они были неудержимы. Они начали игру очень мощно. Мы пытались контролировать мяч и много пасовать, но нам было очень тяжело. Они заслужили первый гол. Но и мы начали первый тайм очень хорошо, а также хорошо играли во втором, угроз почти не было. Я знаю, насколько хорош «Ливерпуль» в обеих штрафных площадях. Я поздравляю его. Мы перезагрузимся и начнем с нуля, хотя в это сложно поверить. Я во многом рассчитываю на этих футболистов. Я знаю, что они делают в такой ситуации. Посмотрим, что будет в конце сезона. Мы начнем все сначала и постараемся сделать хороший рывок. Возможно, в какой-то момент все заработает как надо.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:32
Возможно, Пеп дал слабину после таких побед. Но поверьте, этот человек не сдался. Он еще покажет игру, чемпионат то не закончен. Мотивация сильная приходит, когда бывают поражения и тебя оскорбляют. Хороший состав игроки добротные.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:18
Гвардиола не Клопп.
а его команда вернется, не сейчас, так через год.
и снова построить каток, который будет обыгрывать всех.
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:44
Такой неуверенности и обречённости в словах Гвардиолы ещё никогда не было. Прямо между строк читается, что он сам не верит в то, что говорит. Стоило потерять несколько основных игроков, как "величайший" тренер сдулся, и вся команда рассыпалась как карточный домик.
j6khdenacajy
j6khdenacajy
вчера в 22:34
Пепу остаётся ждать возвращения своих травмированных игроков
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:33
А может, всё таки, без тебя? Под твоим руководством в истории Манчестер Сити написана хорошая, интересная глава, но она уже полностью прочитана. Чтобы написать что-то новое, нужен другой автор. Пеп, не цепляйся за эту работу, твоё время подошло к концу. Да и тебе, очевидно, нужен новый проект и перерыв, чтобы собраться с мыслями.
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