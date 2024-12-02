Глушенков назвал причины поражения «Зенита» от «Крыльев Советов»

Нападающий «Зенита» подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3).

Трудно сказать почему не сложилось . Думаю, тренеры объяснят, когда будем разбирать эту игру. Понятное дело, что мы в следующем матче и сами отреагируем на произошедшее. Сделаем выводы.

Наверное, чуть‑чуть не хватило длинных передач в штрафную. У нас же не просто так были высокие игроки впереди.