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Глушенков назвал причины поражения «Зенита» от «Крыльев Советов»

сегодня, 13:33
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:3).

Трудно сказать почему не сложилось . Думаю, тренеры объяснят, когда будем разбирать эту игру. Понятное дело, что мы в следующем матче и сами отреагируем на произошедшее. Сделаем выводы.

Наверное, чуть‑чуть не хватило длинных передач в штрафную. У нас же не просто так были высокие игроки впереди.

Ранее защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков рассказал, что самарцы приехали в Санкт-Петербург за очками.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:19, ред.
Макс, прекрати. Игра была честной и без всяких ставок. Ты просто не видишь, ту, страшную деградацию, которая преследует Зенит в лице его тренера. Всё- более, чем очевидно.
lotsman
lotsman ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:58
Какие то у тебя мысли нехорошие.)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:55
Кто то на ставках заработал...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:40
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 14:09
    Настроя на игру вам не хватило. Соперника не приняли всерьёз. Думали на одной ноге справится с ними. А когда получили по соплям, растерялись и забыли что нужно делать с мячиком. Длинных передач не хватило? Правильного построения игры вам не хватило. Ладно в первом тайме не приняли всерьёз соперника, но в перерыве можно было сделать выводы и построить игру. А вы во втором тайме занимались непонятным перекатыванием мячика по полю.
    4RT
    4RT
    сегодня в 13:56
    Два гола забили,а три пропустили. Вот и вся причина
    Capral
    Capral
    сегодня в 13:48
    Длинных передач вперед нехватило?! Ахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так ведь еще пару лет назад, ваш, Орлов, который Генадий Сергеич- критиковал такой футбол и высмеивал его, призывал к футболу комбинационному!!! Глубже смотри, Макс!!! Тренерской мысли вам не хватило!!! Вы итак, половину матча, только тем и занимались, что делали навесы, потому что ума у вашего тренера не хватает на интеллектуальный футбол!!!

    Постараетесь выиграть следущий матч? Ну, парень, вы же с Акроном играете, можно его не выиграть, дома?!
    Гость
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