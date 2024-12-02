Президент «Ростова»: «Судейским корпусом должен руководить россиянин»

Президент «Ростова» считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич должен покинуть свой пост.

Стоит ли РФС продлевать контракт с Мажичем? Если моё личное мнение, то, конечно, я считаю, что судейским корпусом должен руководить россиянин. Есть ли предложения по кандидатуре? Нет, РФС на исполкоме должен выдвинуть кандидата, мы проголосуем.

Вижу ли, что судейство становится хуже? Понимаете, что получается, разные игровые эпизоды арбитры по-разному трактуют. Мы не можем понимать, в одной игре судья даёт бороться, стыки и так далее, они не свистят. В другой встрече точно такой же эпизод, который в предыдущем матче арбитр пропустил, здесь даёт жёлтую карточку. Было бы проще, если дали бы какую-то единую методику, по которой они бы судили, и чтобы было понимание, как трактовать разные эпизоды в разных моментах. Здесь — так, здесь — так, здесь — так. Это он свистит, следующая игра и не свистит, путаница вот в этом происходит.