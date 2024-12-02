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Президент «Ростова»: «Судейским корпусом должен руководить россиянин»

сегодня, 09:17

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц считает, что руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич должен покинуть свой пост.

Стоит ли РФС продлевать контракт с Мажичем? Если моё личное мнение, то, конечно, я считаю, что судейским корпусом должен руководить россиянин. Есть ли предложения по кандидатуре? Нет, РФС на исполкоме должен выдвинуть кандидата, мы проголосуем.

Вижу ли, что судейство становится хуже? Понимаете, что получается, разные игровые эпизоды арбитры по-разному трактуют. Мы не можем понимать, в одной игре судья даёт бороться, стыки и так далее, они не свистят. В другой встрече точно такой же эпизод, который в предыдущем матче арбитр пропустил, здесь даёт жёлтую карточку. Было бы проще, если дали бы какую-то единую методику, по которой они бы судили, и чтобы было понимание, как трактовать разные эпизоды в разных моментах. Здесь — так, здесь — так, здесь — так. Это он свистит, следующая игра и не свистит, путаница вот в этом происходит.

Ранее Арутюнянц отреагировал на слова губернатора Самарской области об агентских группах в российском футболе.

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Все комментарии
f8mef26w89xc
f8mef26w89xc
сегодня в 10:48
Конечно нужен свой Российский судейский комитет,решили в кабинете кто выйграет и пошли показуху делать,в Европе такое не прокатит,поэтому Россию и выгнали из Европы и Мира ,а вот в Азии такое модно!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 09:46
В одной игре свистит, а в другой не свистит это еще терпимо, гораздо хуже когда в одну сторону свистит, а в другую нет.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:35
К тому, что судьями в России должен руководить россиянин, хочу добавить следующее:
- на поле должны играть российские футболисты и не более чем три легионера, для чего требуется ввести лимит;
-считаю целесообразным установить количество команд в РПЛ 8-12, в ФНЛ 16-18.
Пора принимать меры к повышению среднего уровня игроков и сокращению финансирования команд за счёт бюджетных средств субъектов РФ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:22
Судейским корпусом России - должен руководить порядочный россиянин !
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