Песьяков: «Травмы меня так и не покидают»

Вратарь «Крыльев Советов» сообщил, что испытывает проблемы со спиной.

Если честно, травмы меня так и не покидают. К сожалению для меня, в течение двух-трёх месяцев я ещё ни разу не выходил на поле так, чтобы у меня ничего не болело. На разминке тоже было ощущение, будто кто-то мне нож в спину между двух рёбер вставил. Дышать было тяжело, всё болело. Если вы заметили, я с «Зенитом» с левой ноги выбивал. То есть старая травма меня тоже не покинула. Так что имеем то, что имеем. Выжимаю из себя максимум. Честно говоря, не знаю, насколько меня хватит. Хорошо, что осталась одна игра (улыбается). Дальше немножко передохну и полечусь.