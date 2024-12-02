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Угальде: «Мы сделаем всё возможное и постараемся обойти „Зенит“»

сегодня, 09:32

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде оценил шансы «красно-белых» на чемпионство.

Считаю ли я, что «Зенит» перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идём от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем. Возможно ли, что «Спартак» обгонит «Зенит» в чемпионской гонке? Мы сделаем всё возможное и постараемся обойти их. Это футбол — шансы 50 на 50.

Напомним, в матче 17-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар», Угальде сделал дубль.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:36
Всё возможно, это футбол, в футболе всякое бывает. Кстати, Спартак проснулся и встрепенулся после разгрома, на своём поле, как раз Краснодаром. Краснодар тогда воспользовался пассивностью Спартака. Но это поражение подействовало на красно-белых и в следующих четырех матчах Спартак одержал четыре победы и забралась на четвертую строчку. Этот позитивный тренд заметен, особенно после крупной победы над Локомотивом. В Краснодаре, на стартовом отрезке, Спартак был пассивен и пытался выходить из обороны за счет быстрых вертикальных комбинаций. На первых порах получалось не очень, но игру перевернула одна минута. Дуарте сделал длинную передачу на ход Угальде, и Манфред показал класс. Угальде в этом сезоне показал, что сочетает в себе маневренность с умением выигрывать дуэли у более габаритных соперников. На фоне этой победы можно говорить и о чемпионстве. Всё возможно. Удачи всем.
112910415
112910415
сегодня в 10:58
надо сделать всё возможное
точка
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:54
Угальде сейчас в хорошей форме как и весь Спартак и возможно эта пауза после матча с НН, сейчас будет не совсем кстати. А вот Зениту, Локо и Краснадару этот перерыв может пойти на пользу, т.к крайние результаты сейчас у этих команд не совсем положительные....
Capral
Capral
сегодня в 10:15, ред.
При всей ценности победы в Краснодаре, переоценивать её нельзя. Краснодар- команда бесхарактерная и очень уязвимая, при этом, играющая сама и дающая играть сопернику. А вот, как получится с соперниками силовыми и жесткими- большой вопрос... Могу понять игривое настроение Угальде, после нескольких ярких матчей, его бомбардирство и тп., и даже не осуждаю его заявления, тем более, он, ничего не обещает, а только стремится к результату.

Посмотрим, как Спартак сыграет с Нижним, хватит ли у команды характера и запала, после нескольких фееричные игр. Сейчас, команда на ходу и на кураже. Но Нижний не Краснодар, который открывается и безоглядно летит в атаку. Здесь, наверняка будет эшелонированная оборона, в несколько рядов, вот и посмотрим, как Спартак её пройдет...

Ну и конечно весна, со всеми её причудами и сюрпризами... Удачи Спартаку!!!!!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 10:07, ред.
Не забываем, что футбол это шоу...такие высказывания тренеров и футболистов это часть этого шоу...без них будет не о чем писать и говорить)...
galem72
galem72
сегодня в 09:55
К чему все эти идиотские бравады? Да, набрали неплохой ход, но не нужно сразу же бежать к микрофону и бить себя пяткой в грудь, что обойдём и победим.
Впереди непростая игра с Нижним — вот там бы не обгадиться перед своими трибунами. А потом затяжной зимний перерыв, после которого нет никаких гарантий, что команда вернётся к играм с таким же напором и старанием.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:44
А что, нельзя постараться обойти Зенит молча? Ведь уже стало закономерностью - как только какой-нибудь футболист говорит о чемпионстве, сразу же следует затяжной спад в игре команды болтуна... Почему игроки так много болтают, они же суеверный народ?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 09:40
Зенит и сам, возможно, не против вам помочь.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:34
Правильное высказывание Угальде !
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