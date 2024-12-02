Угальде: «Мы сделаем всё возможное и постараемся обойти „Зенит“»

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде оценил шансы «красно-белых» на чемпионство.
Считаю ли я, что «Зенит» перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идём от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем. Возможно ли, что «Спартак» обгонит «Зенит» в чемпионской гонке? Мы сделаем всё возможное и постараемся обойти их. Это футбол — шансы 50 на 50.
Напомним, в матче 17-го тура РПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар», Угальде сделал дубль.
Впереди непростая игра с Нижним — вот там бы не обгадиться перед своими трибунами. А потом затяжной зимний перерыв, после которого нет никаких гарантий, что команда вернётся к играм с таким же напором и старанием.
Впереди непростая игра с Нижним — вот там бы не обгадиться перед своими трибунами. А потом затяжной зимний перерыв, после которого нет никаких гарантий, что команда вернётся к играм с таким же напором и старанием.
Посмотрим, как Спартак сыграет с Нижним, хватит ли у команды характера и запала, после нескольких фееричные игр. Сейчас, команда на ходу и на кураже. Но Нижний не Краснодар, который открывается и безоглядно летит в атаку. Здесь, наверняка будет эшелонированная оборона, в несколько рядов, вот и посмотрим, как Спартак её пройдет...
Ну и конечно весна, со всеми её причудами и сюрпризами... Удачи Спартаку!!!!!!!
Посмотрим, как Спартак сыграет с Нижним, хватит ли у команды характера и запала, после нескольких фееричные игр. Сейчас, команда на ходу и на кураже. Но Нижний не Краснодар, который открывается и безоглядно летит в атаку. Здесь, наверняка будет эшелонированная оборона, в несколько рядов, вот и посмотрим, как Спартак её пройдет...
Ну и конечно весна, со всеми её причудами и сюрпризами... Удачи Спартаку!!!!!!!