Угальде: «Мы сделаем всё возможное и постараемся обойти „Зенит“»

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики оценил шансы «красно-белых» на чемпионство.

Считаю ли я, что «Зенит» перестал быть непобедимым? Мы сфокусированы на себе. Мы идём от игры к игре. Давайте посмотрим, что будет в будущем. Возможно ли, что «Спартак» обгонит «Зенит» в чемпионской гонке? Мы сделаем всё возможное и постараемся обойти их. Это футбол — шансы 50 на 50.