Зарема: «Типичный „Краснодар“ Мусаева вернулся»

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вчера, 22:58

, супруга бывшего президента «Спартака» прокомментировала победу «красно-белых» на выезде над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ .

Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена. Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся. Вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита», «Краснодар» терпит позорное поражение на своем поле.

«Зенит» в текущем туре на выезде уступил «Крыльям Советов» (2:3).

«Краснодар» потерпел первое поражение с начала чемпионата и упустил шанс обойти «Зенит». Петербуржцы лидируют с 39 очками, у южан 38 баллов.