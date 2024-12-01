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Зарема: «Типичный „Краснодар“ Мусаева вернулся»

вчера, 22:58

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала победу «красно-белых» на выезде над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.

Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена. Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся. Вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита», «Краснодар» терпит позорное поражение на своем поле.

«Зенит» в текущем туре на выезде уступил «Крыльям Советов» (2:3).

«Краснодар» потерпел первое поражение с начала чемпионата и упустил шанс обойти «Зенит». Петербуржцы лидируют с 39 очками, у южан 38 баллов.

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протон
протон
сегодня в 00:17
Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена. Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся.


Действительно, тут тонкий намек на понижение статуса Мусаева и клуба в целом. Тренерская деятельность Карпина в Спартаке при руководстве Замы у руля Спартака - это как? А можно я приведу другие примеры? А те уволенные тренеры при ее руководстве в клубе показывали хорошие результаты в евро-чемпионатах. По сути никто не ставил на Мусаева как тренера но выдавал хорошие результаты. Такое чувство, что интервью о футболе в нашей стране дают всего два человека - Мостовой и Салихова.. Ну в прочем скандалами заремушка всегда играла , главное быть на виду у мужского общества, видели мы фотографии видели зама..
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:14
Не согласен. ТАК "Краснодар" играл всю первую половину чемпионата. Не лучше, но и не хуже сегодняшней игры. Просто сегодня "Спартак" прыгнул выше головы, показав отличный для РПЛ футбол, к которому хозяева не были готовы.
Capral
Capral
вчера в 23:59
Впечатление такое, как-будто она не столько рада победе Спартака, сколько огорчена тем, что Краснодар не обошел Зенит.
ABir
ABir
вчера в 23:54
Частенько этим грешил и Спартак. Тут не стоит злорадствовать, такие провалы случаются даже у более именитых команд, когда от тебя все ждут, а ты элементарно перегорел или перенастроился.
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:31
Салихова = мужик. Федун = баба.
Futurista
Futurista ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:16
)...
протон
протон
вчера в 23:11, ред.
У Салиховой два вида комментов: похвалить себя, если отличился "её игрок" или унизить команду, которая проиграла Спартаку.
Гость
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