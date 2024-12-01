Зарема: «Типичный „Краснодар“ Мусаева вернулся»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна прокомментировала победу «красно-белых» на выезде над «Краснодаром» (3:0) в 17-м туре РПЛ.
Наконец, «Спартак» разгромил «Краснодар», как в старые времена. Типичный «Краснодар» Мусаева вернулся. Вместо того, чтобы выйти на первое место при осечке «Зенита», «Краснодар» терпит позорное поражение на своем поле.
«Зенит» в текущем туре на выезде уступил «Крыльям Советов» (2:3).
«Краснодар» потерпел первое поражение с начала чемпионата и упустил шанс обойти «Зенит». Петербуржцы лидируют с 39 очками, у южан 38 баллов.
Действительно, тут тонкий намек на понижение статуса Мусаева и клуба в целом. Тренерская деятельность Карпина в Спартаке при руководстве Замы у руля Спартака - это как? А можно я приведу другие примеры? А те уволенные тренеры при ее руководстве в клубе показывали хорошие результаты в евро-чемпионатах. По сути никто не ставил на Мусаева как тренера но выдавал хорошие результаты. Такое чувство, что интервью о футболе в нашей стране дают всего два человека - Мостовой и Салихова.. Ну в прочем скандалами заремушка всегда играла , главное быть на виду у мужского общества, видели мы фотографии видели зама..
Действительно, тут тонкий намек на понижение статуса Мусаева и клуба в целом. Тренерская деятельность Карпина в Спартаке при руководстве Замы у руля Спартака - это как? А можно я приведу другие примеры? А те уволенные тренеры при ее руководстве в клубе показывали хорошие результаты в евро-чемпионатах. По сути никто не ставил на Мусаева как тренера но выдавал хорошие результаты. Такое чувство, что интервью о футболе в нашей стране дают всего два человека - Мостовой и Салихова.. Ну в прочем скандалами заремушка всегда играла , главное быть на виду у мужского общества, видели мы фотографии видели зама..