Стало известно, когда сборная России может сыграть против Таджикистана

Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев рассказал, когда может состояться товарищеский матч против сборной России.
9 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии-2027, где своих соперников узнает и сборная Таджикистана. Отборочный раунд начнется в марте 2025 года и завершится в марте 2026-го. Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка Наций CAFA-2025 в сентябре следующего года.
Вспомнишь солнце, вот и лучик) Ну или не буди лихо, пока оно тихо)
Так что, как по мне, а-лига, не он 99%, ник не в его стиле, да и пишет по другому)
Да и сразу после рекорда начал бы тут хвалебные оды себе писать.
Надеюсь модераторы не дремлют, помнится сам alexgurzan обещал пресекать попытки появления его здесь, особенно после того как он начал тут фотки своего "младшего друга" кидать)))
Вспомнишь солнце, вот и лучик) Ну или не буди лихо, пока оно тихо)
Так что, как по мне, а-лига, не он 99%, ник не в его стиле, да и пишет по другому)
Да и сразу после рекорда начал бы тут хвалебные оды себе писать.
Надеюсь модераторы не дремлют, помнится сам alexgurzan обещал пресекать попытки появления его здесь, особенно после того как он начал тут фотки своего "младшего друга" кидать)))
Долго некоторые не подавали признаков присутствия, видать соскучились друг по другу.
Долго некоторые не подавали признаков присутствия, видать соскучились друг по другу.