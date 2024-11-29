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Стало известно, когда сборная России может сыграть против Таджикистана

вчера, 18:48

Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев рассказал, когда может состояться товарищеский матч против сборной России.

9 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии-2027, где своих соперников узнает и сборная Таджикистана. Отборочный раунд начнется в марте 2025 года и завершится в марте 2026-го. Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка Наций CAFA-2025 в сентябре следующего года.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:35
Дожить бы...
протон
протон
вчера в 21:34
Такие сложные по игре соперники Карпину еще не доставались.
Вещий
Вещий
вчера в 19:40
Ну что... будем тогда посмотреть на этот матч...
112910415
112910415
вчера в 19:12
главное, не сглазить ! )
ну3га
ну3га ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:08
О, а вот это уже 100% наш солнечный друг отписался)
Вспомнишь солнце, вот и лучик) Ну или не буди лихо, пока оно тихо)
Так что, как по мне, а-лига, не он 99%, ник не в его стиле, да и пишет по другому)
Да и сразу после рекорда начал бы тут хвалебные оды себе писать.

Надеюсь модераторы не дремлют, помнится сам alexgurzan обещал пресекать попытки появления его здесь, особенно после того как он начал тут фотки своего "младшего друга" кидать)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:03
Я как вижу шоу продолжается... то ли ещё будет в первые числа декабря, после оглашения итоговых результатов.
Долго некоторые не подавали признаков присутствия, видать соскучились друг по другу.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:56
Ну это все таки не против Брунея))
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