Стало известно, когда сборная России может сыграть против Таджикистана

Пресс-атташе сборной Таджикистана Фаридун Салиев рассказал, когда может состояться товарищеский матч против сборной России.

9 декабря состоится жеребьевка отборочного турнира Кубка Азии-2027, где своих соперников узнает и сборная Таджикистана. Отборочный раунд начнется в марте 2025 года и завершится в марте 2026-го. Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка Наций CAFA-2025 в сентябре следующего года.