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Личка подтвердил интерес к полузащитнику «Ростова» Глебову

сегодня, 12:51

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.

Да, он интересен мне, нравятся его качества. Глебов — хороший опорник с российским паспортом, капитан и лидер своей команды.

Мне, например, очень нравится и Обляков из ЦСКА. Но одно дело — мои желания и интересы, а другое — цена игрока. Вопрос в том, есть ли у нас возможность сделать предложения клубам по этим футболистам.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Casa_Nostra_86 (раскрыть)
сегодня в 15:17
Доброго Здоровья, "мафиоза"!
Что же он такой крутой опорник вот уже пятый год играет в Ростове, а не в Москве, Питере или Краснодаре?
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 15:03
Личка, кому нужны сказки, про твой интерес, вначале узнай: 1. Есть бабки на Глебова и Облякова; 2. Есть ли бабки на тебя и надолго ли их хватит?
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:50
Таких игроков как Глебов подписывают вне зависимости от того кто тренер. Это уж точно один из лучших опорников РПЛ с российским паспортом.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:02
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stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:59, ред.
Чтобы строить планы на приобретение новых игроков, надо бы сначала определить на сколько прочное положение Главного тренера команды. В последнее время результаты и игра Динамо вызывают недовольство у болельщиков и руководства клуба, а так же звучит много критики со стороны аналитиков и экспертов в адрес бело-синих. Стоит ли исполнять пожелания Лички, если не сегодня завтра командой возможно будет руководить другой специалист, у которого наверняка будут свои виды на усиление состава.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:58
Приветствую!!!
И его слова"да, он интересен мне". Великий тренер.
Обычное хамло и грубиян.
Capral
Capral
сегодня в 13:13, ред.
Вобщем всё ясно- деревенщина, хам и грубиян надолго. Мои соболезнования болельщикам ростовщиков... И кстати, Глебову тоже.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:10
Главное в его словах это российский паспорт.
6sy9th7vbxad
6sy9th7vbxad
сегодня в 13:08
Данила ещё в Ростове поиграет
drug01
drug01
сегодня в 13:03
Вероятно он им подходит!!!
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