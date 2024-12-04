Личка подтвердил интерес к полузащитнику «Ростова» Глебову

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Ростова» Данилу Глебову.
Да, он интересен мне, нравятся его качества. Глебов — хороший опорник с российским паспортом, капитан и лидер своей команды.
Мне, например, очень нравится и Обляков из ЦСКА. Но одно дело — мои желания и интересы, а другое — цена игрока. Вопрос в том, есть ли у нас возможность сделать предложения клубам по этим футболистам.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!