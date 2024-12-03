«Балтика» планирует избавиться от ряда футболистов

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сегодня, 11:39

«Балтика» планирует провести чистку состава в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб не рассчитывает на целый ряд футболистов. Речь идёт о вратаре (5 игр, 6 пропущенных мячей), защитниках (7 игр) и (12 игр, гол, ассист), полузащитниках (15 игр) и (18 игр, 6 голов, 4 ассиста). Игрокам сообщили, чтобы они искали себе новые клубы.

Напомним, после 21-го утра «Балтика» возглавляет таблицу Первой лиги.