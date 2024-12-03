«Балтика» планирует избавиться от ряда футболистов

«Балтика» планирует провести чистку состава в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб не рассчитывает на целый ряд футболистов. Речь идёт о вратаре Илье Свинове (5 игр, 6 пропущенных мячей), защитниках Дмитрии Бегуне (7 игр) и Кирилле Малярове (12 игр, гол, ассист), полузащитниках Тигране Аванесяне (15 игр) и Алексе Фернандесе (18 игр, 6 голов, 4 ассиста). Игрокам сообщили, чтобы они искали себе новые клубы.
Напомним, после 21-го утра «Балтика» возглавляет таблицу Первой лиги.
Ну надеюсь тренерский штаб всё продумал досконально и это пойдёт команде во благо....
Ну надеюсь тренерский штаб всё продумал досконально и это пойдёт команде во благо....