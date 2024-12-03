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«Балтика» планирует избавиться от ряда футболистов

сегодня, 11:39

«Балтика» планирует провести чистку состава в зимнее трансферное окно. Тренерский штаб не рассчитывает на целый ряд футболистов. Речь идёт о вратаре Илье Свинове (5 игр, 6 пропущенных мячей), защитниках Дмитрии Бегуне (7 игр) и Кирилле Малярове (12 игр, гол, ассист), полузащитниках Тигране Аванесяне (15 игр) и Алексе Фернандесе (18 игр, 6 голов, 4 ассиста). Игрокам сообщили, чтобы они искали себе новые клубы.

Напомним, после 21-го утра «Балтика» возглавляет таблицу Первой лиги.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:54
Тренерскому штабу конечно виднее и умом понимаешь, что это естественный процесс - обновления состава, где то постепенный , где то кардинальный и от него не куда , не уйдёшь, единственное у простого болельщика, закрадывается тень сомнения , ну вот так вроде всё настроилось и опять звучные заявление и что то будет меняться.
Ну надеюсь тренерский штаб всё продумал досконально и это пойдёт команде во благо....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:45
Естественный процесс любого клуба на определённом этапе . Тем более что клуб собрался в РПЛ.
vtfm47hd69v5
vtfm47hd69v5
сегодня в 11:45
Свинова угробили в спартаке, теперь гонят из Балтики, играл бы где играл и не хватал звезд с неба в столице.
72pbzqqd5rkf
72pbzqqd5rkf
сегодня в 11:45
Произойдет грандиозная чистка состава
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