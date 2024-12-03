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В «Пари НН» объяснили, почему клуб отказался подписывать Дзюбу

сегодня, 13:55

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов объяснил, почему клуб отказался от подписания 36-летнего форварда Артёма Дзюбы.

Я и спортивный департамент провели достаточно, опять же, как нам кажется, глубокую аналитическую историю. Дзюба умеет играть в футбол, но, естественно, годы все равно дают своё. Тот футбол, который мы хотим видеть от нашей команды, он должен быть достаточно высокоинтенсивным, с прессингом, мы к нему идём. Насколько быстро это получится реализовать, мы не знаем. Понятно, что это фигура, хороший футболист, вопросов нет, но, во-первых, насколько нам хватило бы его мощности. Второе, сложно отрицать авторитет Артёма с точки зрения сравнения его авторитета внутри коллектива, например, с Сашей Иличем. То есть Саша такой достаточно, ну, не сказать замкнутый, он любит пошутить, но ему всё равно тяжело. То есть он в коллективе не был таким прям, как там Сёмин, Газзаев, не такой. То есть когда у тебя в команде Дзюба, ты должен с ним как-то делить вот эту историю связанную. И нам показалось, что в том числе и из-за этого нам от кандидатуры Артёма надо отказаться.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:17
думали, анализировали, приняли решение !
всё правильно
adekvat
adekvat
сегодня в 14:29
Юмористы нынче не в цене. Зачем брать пенсионера и платить ему большие деньги?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:22, ред.
Да пора уже забывать об этом несостоявшимся переходе - "двигайтесь" дальше...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:12, ред.
Ответ был таков: " в Нижнем Новгороде дров и так хватает")))
Гость
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