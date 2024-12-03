В «Пари НН» объяснили, почему клуб отказался подписывать Дзюбу

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов объяснил, почему клуб отказался от подписания 36-летнего форварда .

Я и спортивный департамент провели достаточно, опять же, как нам кажется, глубокую аналитическую историю. Дзюба умеет играть в футбол, но, естественно, годы все равно дают своё. Тот футбол, который мы хотим видеть от нашей команды, он должен быть достаточно высокоинтенсивным, с прессингом, мы к нему идём. Насколько быстро это получится реализовать, мы не знаем. Понятно, что это фигура, хороший футболист, вопросов нет, но, во-первых, насколько нам хватило бы его мощности. Второе, сложно отрицать авторитет Артёма с точки зрения сравнения его авторитета внутри коллектива, например, с Сашей Иличем. То есть Саша такой достаточно, ну, не сказать замкнутый, он любит пошутить, но ему всё равно тяжело. То есть он в коллективе не был таким прям, как там Сёмин, Газзаев, не такой. То есть когда у тебя в команде Дзюба, ты должен с ним как-то делить вот эту историю связанную. И нам показалось, что в том числе и из-за этого нам от кандидатуры Артёма надо отказаться.