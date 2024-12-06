Стали известны причины трансферного бана ЦСКА

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вчера, 14:22

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил трансферный бан на ЦСКА из-за того, что «армейцы» не расплатились с «Херенвеном» за трансфер ныне нападающего «Севильи» . Российский клуб не может перевести последний транш в размере 3 миллионов евро из-за санкций. ЦСКА просил «Вест Хэм», который должен «армейцам» порядка 20 миллионов евро за трансфер ныне полузащитника «Торино» Николы Влашича, но англичане отказались.

«Красно-синие» сообщили, что продолжают делать всё возможное, чтобы ФИФА наложила трансферный бан и на «Вест Хэм» из-за долга по Влашичу.