Стали известны причины трансферного бана ЦСКА

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил трансферный бан на ЦСКА из-за того, что «армейцы» не расплатились с «Херенвеном» за трансфер ныне нападающего «Севильи» Чидеры Эджуке. Российский клуб не может перевести последний транш в размере 3 миллионов евро из-за санкций. ЦСКА просил «Вест Хэм», который должен «армейцам» порядка 20 миллионов евро за трансфер ныне полузащитника «Торино» Николы Влашича, но англичане отказались.
«Красно-синие» сообщили, что продолжают делать всё возможное, чтобы ФИФА наложила трансферный бан и на «Вест Хэм» из-за долга по Влашичу.
Также в ЦСКА заявили, что они находятся в диалоге с «Херенвеном» и могут найти способ оплатить задолженность до начала зимнего трансферного окна. В таком случае бан должны снять.
В рамках противодействию мойке денег в Европе и США уже лет 20 как запрещены платежи за третьих лиц в международных расчётах.
Поэтому вот это вот "пусть ВХ заплатит за нас Херенвену" не может
быть реализовано, и санкции тут не при чём.
Другое дело, что Влашича провожали в ВХ, кажется, летом 2021, а уже
зимой- бац, и "денацификация"..
Так что если остаток платежа за Влашича был с отсрочкой, то ЦСКА этот остаток от ВХ уже и не получит, и вот это уже из-за санкций, введённых за 24.02.
Пока финансовые санкции не сняты, ВХ будет спокойно пользоваться деньгами ЦСКА и ему ничего за это не будет.
Тем более, что Влашич давно уже продан в Турин и от него в Лондоне и след простыл.
Армейским просто не повезло, кто ж мог знать летом 21 года, что произойдёт
в стране в феврале 22-го.
Так что найти способ заплатить травокурам всё равно придётся, иначе трансферный бан ФИФА не снимет..
В рамках противодействию мойке денег в Европе и США уже лет 20 как запрещены платежи за третьих лиц в международных расчётах.
Поэтому вот это вот "пусть ВХ заплатит за нас Херенвену" не может
быть реализовано, и санкции тут не при чём.
Другое дело, что Влашича провожали в ВХ, кажется, летом 2021, а уже
зимой- бац, и "денацификация"..
Так что если остаток платежа за Влашича был с отсрочкой, то ЦСКА этот остаток от ВХ уже и не получит, и вот это уже из-за санкций, введённых за 24.02.
Пока финансовые санкции не сняты, ВХ будет спокойно пользоваться деньгами ЦСКА и ему ничего за это не будет.
Тем более, что Влашич давно уже продан в Турин и от него в Лондоне и след простыл.
Армейским просто не повезло, кто ж мог знать летом 21 года, что произойдёт
в стране в феврале 22-го.
Так что найти способ заплатить травокурам всё равно придётся, иначе трансферный бан ФИФА не снимет..