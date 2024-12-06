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Стали известны причины трансферного бана ЦСКА

вчера, 14:22

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил трансферный бан на ЦСКА из-за того, что «армейцы» не расплатились с «Херенвеном» за трансфер ныне нападающего «Севильи» Чидеры Эджуке. Российский клуб не может перевести последний транш в размере 3 миллионов евро из-за санкций. ЦСКА просил «Вест Хэм», который должен «армейцам» порядка 20 миллионов евро за трансфер ныне полузащитника «Торино» Николы Влашича, но англичане отказались.

«Красно-синие» сообщили, что продолжают делать всё возможное, чтобы ФИФА наложила трансферный бан и на «Вест Хэм» из-за долга по Влашичу.

Также в ЦСКА заявили, что они находятся в диалоге с «Херенвеном» и могут найти способ оплатить задолженность до начала зимнего трансферного окна. В таком случае бан должны снять.

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Все комментарии
pomor445
pomor445 ответ Игорь Иркутск (раскрыть)
вчера в 21:19
Краснодар Бык, но ему положено.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
вчера в 16:53
Латинская пословица:" Что положено Юпитеру , то не положено быку," И это , увы , про мой любимый клуб.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:48
В этом и есть вся суть санкций. "Мы вас накажем за то, что вы не заплатили, потому что мы сами запрещаем вам платить. А так как вы наказаны, то вам никто не должен и сидите там у себя тихо". И с этими фифа и уефа наши чиновники еще о чем то хотят договариваться))). Когда начнем себя уважать? Что должно случиться?
баск
баск
вчера в 15:30
Придумка интересная, про отказ ВХ платить, но пустая..

В рамках противодействию мойке денег в Европе и США уже лет 20 как запрещены платежи за третьих лиц в международных расчётах.
Поэтому вот это вот "пусть ВХ заплатит за нас Херенвену" не может
быть реализовано, и санкции тут не при чём.

Другое дело, что Влашича провожали в ВХ, кажется, летом 2021, а уже
зимой- бац, и "денацификация"..
Так что если остаток платежа за Влашича был с отсрочкой, то ЦСКА этот остаток от ВХ уже и не получит, и вот это уже из-за санкций, введённых за 24.02.

Пока финансовые санкции не сняты, ВХ будет спокойно пользоваться деньгами ЦСКА и ему ничего за это не будет.
Тем более, что Влашич давно уже продан в Турин и от него в Лондоне и след простыл.

Армейским просто не повезло, кто ж мог знать летом 21 года, что произойдёт
в стране в феврале 22-го.
Так что найти способ заплатить травокурам всё равно придётся, иначе трансферный бан ФИФА не снимет..
j4xzqns2h757
j4xzqns2h757
вчера в 15:26
Двойные стандарты на лицо: одни могут не платить, а другие нет.
lotsman
lotsman
вчера в 15:23
Натура западная, лишь бы только нагадить.
протон
протон
вчера в 15:17
трансферы из федераций, подконтрольных ФИФА, происходят по правилам ФИФА. ЦСКА юридически не может подписать ни одного игрока из федерации ФИФА, если это нарушает какие-то ее правила.
lukarelli
lukarelli
вчера в 15:09
давайте мне я завезу
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 14:36
Добавьте смысла в третье предложение, а то получается набор слов
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:36
Надо было просить, чтоб наложили бан на Эвертон, тогда бы может и получилось бы)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:34
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:30
Причина даже для отмазки не подходит... сами во всем виноваты....
valt134
valt134
вчера в 14:30
Понятно:»Тонешь сам-топи другого.»
Futurista
Futurista
вчера в 14:28
Театр абсурда)...
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