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Станковича оштрафовали за разбитое стекло в кубковом матче с «Ростовом»

сегодня, 15:34
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича по итогам матча Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Во время игры Станкович ударил по пластиковому стеклу скамейки запасных и сломал его. После поединка сербский специалист извинился и заявил, что готов возместить ущерб.

Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тысяч рублей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:11
Может проще контракт заключить с компанией производящей нормальные "антистанковичские" стёкла....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:06
Дорого оценили хулиганскую выходку в Ростове Главного тренера Спартака. Семьдесят тысяч рублей ремонт за разбитое остекление скамейки запасных игроков для гостевой команды и плюс пятьдесят тысяч штрафа за недисциплинированное поведение. Интересно, Станкович оплатит из своего жалования или клуб возьмёт на себя расходы по покрытию этих сумм? Ведь за хулиганское действие болельщиков на трибунах наказывают клубы, а не истинных виновников.
Болейте за своих, а не против чужих!
u8m6j4dhjpfp
u8m6j4dhjpfp
сегодня в 15:59
С детства, наверное, Деян не бил стёкла на футболе, только тогда соседка с первого этажа жаловалась его родителям и они отдавали ей деньги на стекольщика, а сейчас он уже большой и справляется с этим сам, но приятную ностальгию наверняка поймал
Capral
Capral
сегодня в 15:51
Вот эта тенденция меня не радует. Сначала Станкович покрывает проступок Барко, в случае с бутылкой, потом, сам, Станкович ломает стекло. Возможно, кто-то со мной не согласится, но думаю, нелишним будет вспомнить, какие культурные и воспитанные тренеры работали в Спартаке- Бесков, Романцев, неговоря уже про братьев Старостиных. Всё-таки, традиции Великих Клубов надо Уважать и не забывать их Великую Историю...

Очень не хотелось бы, чтобы в Спартаке было нечто похожеe на то, что происходит сейчас у ростовщиков, когда гл.тренер ругается двухэтажным матом на ПК. Я понимаю темперамент Станковича и его желание доказать свою профпригодность, но не надо забывать, в каком Клубе ты работаешь. Станковичу хочу пожелать- почаще обращаться к Великой истории Спартака и к её Личностям.
Гость
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