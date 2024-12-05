Станковича оштрафовали за разбитое стекло в кубковом матче с «Ростовом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича по итогам матча Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Во время игры Станкович ударил по пластиковому стеклу скамейки запасных и сломал его. После поединка сербский специалист извинился и заявил, что готов возместить ущерб.
Станкович умышленно разбил стекло на скамейке запасных. За неспортивное поведение тренер оштрафован на 50 тысяч рублей.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Очень не хотелось бы, чтобы в Спартаке было нечто похожеe на то, что происходит сейчас у ростовщиков, когда гл.тренер ругается двухэтажным матом на ПК. Я понимаю темперамент Станковича и его желание доказать свою профпригодность, но не надо забывать, в каком Клубе ты работаешь. Станковичу хочу пожелать- почаще обращаться к Великой истории Спартака и к её Личностям.
Очень не хотелось бы, чтобы в Спартаке было нечто похожеe на то, что происходит сейчас у ростовщиков, когда гл.тренер ругается двухэтажным матом на ПК. Я понимаю темперамент Станковича и его желание доказать свою профпригодность, но не надо забывать, в каком Клубе ты работаешь. Станковичу хочу пожелать- почаще обращаться к Великой истории Спартака и к её Личностям.