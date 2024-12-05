Станковича оштрафовали за разбитое стекло в кубковом матче с «Ростовом»

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сегодня, 15:34

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) оштрафовал главного тренера московского «Спартака» по итогам матча Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета .

Во время игры Станкович ударил по пластиковому стеклу скамейки запасных и сломал его. После поединка сербский специалист извинился и заявил, что готов возместить ущерб.