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Нойер получил дисквалификацию на две игры Кубка Германии

сегодня, 19:32

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил первую в своей карьере красную карточку, это произошло в поединке Кубка Германии против «Байера» (0:1).

Футболист дисквалифицирован на две игры турнира, об этом сообщил Немецкий футбольный союз (DFB).

Игрок пропустит первый и второй раунды следующего розыгрыша соревнования.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 20:14, ред.
С одной стороны- это хорошо, не будет этого вредителя в воротах. Но с другой стороны- а кто вместо него- второй вратарь? Ну, признаться, ничем не удивил приятным, а гол полностью на его совести. Надо было Мамардашвили подписывать в прошлом году, вот голова бы и не болела. А ведь были все основания. Ну и кроме всего прочего, два игрока- Кроос и Рибери выступили в защиту Нойера. Кроос обратился с возванием к Нойеру, словами: "Прекрати извиняться"! А Рибери объяснил удаление Нойера по своему, сказав, что ситуация была необычная и неприятная для вратаря...

Очень обидный вылет из кубка, имени Нойера. Иметь такое преимущество по игре и так бесславно закончить кубковый путь- очень неприятно...
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сегодня в 19:45
Дисквалификация коснулась только кубковых матчей, это не справедливо
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:44
Если , будет к тому времени ещё выступать - лишний способ передохнуть ветерану от игр...)
Гость
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