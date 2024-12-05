Нойер получил дисквалификацию на две игры Кубка Германии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер получил первую в своей карьере красную карточку, это произошло в поединке Кубка Германии против «Байера» (0:1).
Футболист дисквалифицирован на две игры турнира, об этом сообщил Немецкий футбольный союз (DFB).
Игрок пропустит первый и второй раунды следующего розыгрыша соревнования.
Очень обидный вылет из кубка, имени Нойера. Иметь такое преимущество по игре и так бесславно закончить кубковый путь- очень неприятно...
Очень обидный вылет из кубка, имени Нойера. Иметь такое преимущество по игре и так бесславно закончить кубковый путь- очень неприятно...