Нойер получил дисквалификацию на две игры Кубка Германии

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сегодня, 19:32

Голкипер «Баварии» получил первую в своей карьере красную карточку, это произошло в поединке Кубка Германии против «Байера» (0:1).

Футболист дисквалифицирован на две игры турнира, об этом сообщил Немецкий футбольный союз ( DFB ).

Игрок пропустит первый и второй раунды следующего розыгрыша соревнования.