Игрок «Пари НН» избежал дополнительной дисквалификации

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Пари НН» Хуану Мануэлю Боселли по итогам матча 17‑го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Игрок получил красную карточку на 49-й минуте игры за фол на полузащитнике Даниле Глебове. После игры Боселли извинился перед футболистом.
Рассмотрели удаление Боселли, он лично приехал на заседание КДК. Также приняли участие в заседании генеральный и спортивный директоры клуба. Мы получили от Глебова (сообщение), что он не имеет претензий к Боселли, а сам Боселли извинился. КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, таким образом футболист пропустит один матч.