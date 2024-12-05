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Игрок «Пари НН» избежал дополнительной дисквалификации

сегодня, 15:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Пари НН» Хуану Мануэлю Боселли по итогам матча 17‑го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Игрок получил красную карточку на 49-й минуте игры за фол на полузащитнике Даниле Глебове. После игры Боселли извинился перед футболистом.

Рассмотрели удаление Боселли, он лично приехал на заседание КДК. Также приняли участие в заседании генеральный и спортивный директоры клуба. Мы получили от Глебова (сообщение), что он не имеет претензий к Боселли, а сам Боселли извинился. КДК принял решение не применять дополнительную дисквалификацию, таким образом футболист пропустит один матч.

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