Игрок «Пари НН» избежал дополнительной дисквалификации

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сегодня, 15:40

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) не стал применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Пари НН» по итогам матча 17‑го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом сообщил глава комитета .

Игрок получил красную карточку на 49-й минуте игры за фол на полузащитнике . После игры Боселли извинился перед футболистом.