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Сектор «Локомотива» дисквалифицировали на один домашний матч Кубка России

сегодня, 16:46
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил запрет на допуск болельщиков на один из секторов домашнего стадиона московского «Локомотива» на один матч Кубка России по итогам матча с «Динамо». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

На одном из прошлых заседаний мы давали условное наказание «Локомотиву» за скандирование ненормативной лексики. В матче с «Динамо» была лексика в третьем секторе нижнего яруса. КДК РФС принял решение оштрафовать «Локомотив» на 20 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на третий сектор нижнего яруса южной трибуны на один домашний матч Кубка России.

Что касается матча ЦСКА — «Рубин», при подготовке проведения встречи РФС провёл выборочную проверку удостоверений стюардов, 33 сотрудника не имели при себе удостоверений. ЦСКА за необеспечение безопасности назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 18:18
Доброго Здоровья, Veniamins!
Это же не Большой театр, чтобы держать эмоции при себе до самого финала представления. На стадионы для того и ходят чтобы выплёскивать свои эмоции.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 17:56, ред.
Ну что ж, всё, как всегда. Матерятся болельщики, а расплачивается клуб. Решение закрыть третий сектор, то же из разряда абсурда. Тогда бы уж лучше назначили по пять ударов плетьми каждое из кресел на которых сидели хулиганы, подобно порке моря по приказу персидского царя.
А как наличие удостоверения у стюарта влияет на обеспечение безопасности на стадионе? Главное чтобы была бумажка, а иначе ....
Недавно гаишник выписал мне штраф за то, что я инвалид, имея при себе подтверждающие документы инвалида, припарковал автомобиль без специального знака на стекле(автомобиль сына) на парковочном месте для инвалидов. Зато мой младший спокойно управляет моим автомобилем с жёлтой наклейкой и оставляет его без боязни под запрещающими знаками и ничего. Вот такие у нас Законы и в жизни и в спорте.
Болейте за своих, а не против чужих!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:06
Правильное решение,держи эмоции при себе.
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