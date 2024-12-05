Сектор «Локомотива» дисквалифицировали на один домашний матч Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил запрет на допуск болельщиков на один из секторов домашнего стадиона московского «Локомотива» на один матч Кубка России по итогам матча с «Динамо». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.
На одном из прошлых заседаний мы давали условное наказание «Локомотиву» за скандирование ненормативной лексики. В матче с «Динамо» была лексика в третьем секторе нижнего яруса. КДК РФС принял решение оштрафовать «Локомотив» на 20 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на третий сектор нижнего яруса южной трибуны на один домашний матч Кубка России.
Что касается матча ЦСКА — «Рубин», при подготовке проведения встречи РФС провёл выборочную проверку удостоверений стюардов, 33 сотрудника не имели при себе удостоверений. ЦСКА за необеспечение безопасности назначили штраф в размере 150 тысяч рублей.
Это же не Большой театр, чтобы держать эмоции при себе до самого финала представления. На стадионы для того и ходят чтобы выплёскивать свои эмоции.
Это же не Большой театр, чтобы держать эмоции при себе до самого финала представления. На стадионы для того и ходят чтобы выплёскивать свои эмоции.
А как наличие удостоверения у стюарта влияет на обеспечение безопасности на стадионе? Главное чтобы была бумажка, а иначе ....
Недавно гаишник выписал мне штраф за то, что я инвалид, имея при себе подтверждающие документы инвалида, припарковал автомобиль без специального знака на стекле(автомобиль сына) на парковочном месте для инвалидов. Зато мой младший спокойно управляет моим автомобилем с жёлтой наклейкой и оставляет его без боязни под запрещающими знаками и ничего. Вот такие у нас Законы и в жизни и в спорте.
Болейте за своих, а не против чужих!
А как наличие удостоверения у стюарта влияет на обеспечение безопасности на стадионе? Главное чтобы была бумажка, а иначе ....
Недавно гаишник выписал мне штраф за то, что я инвалид, имея при себе подтверждающие документы инвалида, припарковал автомобиль без специального знака на стекле(автомобиль сына) на парковочном месте для инвалидов. Зато мой младший спокойно управляет моим автомобилем с жёлтой наклейкой и оставляет его без боязни под запрещающими знаками и ничего. Вот такие у нас Законы и в жизни и в спорте.
Болейте за своих, а не против чужих!