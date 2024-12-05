Сектор «Локомотива» дисквалифицировали на один домашний матч Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) наложил запрет на допуск болельщиков на один из секторов домашнего стадиона московского «Локомотива» на один матч Кубка России по итогам матча с «Динамо». Об этом журналистам рассказал глава комитета .

На одном из прошлых заседаний мы давали условное наказание «Локомотиву» за скандирование ненормативной лексики. В матче с «Динамо» была лексика в третьем секторе нижнего яруса. КДК РФС принял решение оштрафовать «Локомотив» на 20 тысяч рублей и запретить допуск зрителей на третий сектор нижнего яруса южной трибуны на один домашний матч Кубка России.