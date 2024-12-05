Ганчаренко дисквалифицирован на 2 матча, один из них — условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Пари НН» Виктора Ганчаренко по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать главного тренера «Пари НН» Ганчаренко на два матча, один из них условно, а также оштрафовать на 250 тысяч рублей.
Может поэтому всего 2 матча....
Может поэтому всего 2 матча....