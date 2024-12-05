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Ганчаренко дисквалифицирован на 2 матча, один из них — условно

сегодня, 15:21
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Пари НН» Виктора Ганчаренко по итогам матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

КДК РФС принял решение за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать главного тренера «Пари НН» Ганчаренко на два матча, один из них условно, а также оштрафовать на 250 тысяч рублей.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:10
Гончаренко объяснил ...почему Яну не долго осталось ???
Может поэтому всего 2 матча....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:07
Ян Бобровский попросил....всего на 2 матча...ему же недолго осталось...со слов Гончаренко....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:52
250 тыс мог бы потратить на киллера для судьи, а теперь придется штраф платить
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:41
Ладно не по 105 пошел...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:31
У КДК как всегда лишь бы кого нить наказать
xzvmk7u7krza
xzvmk7u7krza
сегодня в 15:29
Даже интересно, что должен натворить тренер, что бы условная дисквалификация на 1 матч превратилась в реальную.
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