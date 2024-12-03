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Московское «Динамо» обратилось в ЭСК по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

вчера, 23:29

Московское «Динамо» обратилось в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с двумя эпизодами в матче Кубка России с «Локомотивом». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Динамо» обратилось с просьбой рассмотреть два эпизода матча Кубка России с «Локомотивом»: непоказанная вторая жёлтая карточка Ньямси на 7‑й минуте матча и непоказанная жёлтая карточка Воробьёву на 92‑й минуте встречи.

Также «Факел» обратился с просьбой рассмотреть решение Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» на 42‑й минуте игры 17-го тура РПЛ.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:36
А чего это решит? Можно подумать поможет
hr47perggm5k
hr47perggm5k
сегодня в 00:30
Напрасные старания, все останется без изменений.
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