Московское «Динамо» обратилось в ЭСК по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

Московское «Динамо» обратилось в экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) в связи с двумя эпизодами в матче Кубка России с «Локомотивом». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Динамо» обратилось с просьбой рассмотреть два эпизода матча Кубка России с «Локомотивом»: непоказанная вторая жёлтая карточка Ньямси на 7‑й минуте матча и непоказанная жёлтая карточка Воробьёву на 92‑й минуте встречи.
Также «Факел» обратился с просьбой рассмотреть решение Сергея Карасёва не назначать пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» на 42‑й минуте игры 17-го тура РПЛ.