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«Факел» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в игре с «Динамо» Мх

сегодня, 12:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Факел» обратится в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

Игрок команды соперника Никита Глушков бросается в подкат в собственной штрафной площадке. Но не успевает коснуться мяча, что подтверждают многочисленные видеоповторы. Вместо этого он наносит удар по опорной ноге Мохамеда Брахими, который контролировал мяч, но из-за фола соперника не смог завершить перспективную атаку. Клуб считает, что арбитр встречи Сергей Карасёв ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинского «Динамо». Также на момент не отреагировала и бригада VAR.

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Аксинья
Аксинья
сегодня в 13:00
Карася давно пора брать за жабры - что не игра то косяк...
Гость
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