«Факел» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в игре с «Динамо» Мх

«Факел» обратится в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 17-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (0:0).

Игрок команды соперника Никита Глушков бросается в подкат в собственной штрафной площадке. Но не успевает коснуться мяча, что подтверждают многочисленные видеоповторы. Вместо этого он наносит удар по опорной ноге Мохамеда Брахими, который контролировал мяч, но из-за фола соперника не смог завершить перспективную атаку. Клуб считает, что арбитр встречи Сергей Карасёв ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота махачкалинского «Динамо». Также на момент не отреагировала и бригада VAR .