В Испании судья забыл удалить игрока, получившего вторую жёлтую карточку

1733157066

вчера, 19:31

Необычный момент возник во время матча Третьего дивизиона RFEF (5-й дивизион чемпионата Испании) между «Манчего» и «Толедо».

Футболист хозяев поля Начо Майо на 54-й минуте получил вторую жёлтую карточку (первая была на 43-й), однако не был удалён с поля и продолжал играть ещё примерно на протяжении двух минут, после чего был заменён.

Сообщается, что судья Осорио Мира забыл, что у футболиста уже было предупреждение. При этом сам игрок об этом судье не напомнил, но скамейка запасных предупредила футболиста, что это уже вторая карточка. Однако тренер «Манчего» Даниэль Хименес воспользовался ситуацией, заменил Майо и выпустил Маркоса Риоса. После того как Риос появился на поле, а Майо добрался до скамейки, рефери понял, что происходит, и выписал удаление Начо. В итоге хозяева остались в меньшинстве.