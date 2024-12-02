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В Испании судья забыл удалить игрока, получившего вторую жёлтую карточку

вчера, 19:31

Необычный момент возник во время матча Третьего дивизиона RFEF (5-й дивизион чемпионата Испании) между «Манчего» и «Толедо».

Футболист хозяев поля Начо Майо на 54-й минуте получил вторую жёлтую карточку (первая была на 43-й), однако не был удалён с поля и продолжал играть ещё примерно на протяжении двух минут, после чего был заменён.

Сообщается, что судья Осорио Мира забыл, что у футболиста уже было предупреждение. При этом сам игрок об этом судье не напомнил, но скамейка запасных предупредила футболиста, что это уже вторая карточка. Однако тренер «Манчего» Даниэль Хименес воспользовался ситуацией, заменил Майо и выпустил Маркоса Риоса. После того как Риос появился на поле, а Майо добрался до скамейки, рефери понял, что происходит, и выписал удаление Начо. В итоге хозяева остались в меньшинстве.

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Перевод с relevo.com
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:47
Тем более что судья квалификации пятого дивизиона ☝️😜
протон
протон
вчера в 20:50, ред.
А если бы игрок отличился результативным ходом, будь это пас или взятие ворот за эти 2 минуты
Вещий
Вещий
вчера в 20:27
Думаю что его наказать то не забудут за это....:)))
lotsman
lotsman
вчера в 20:16
Всё равно справедливость восторжествовала. Вот если бы до конца матча отыграли бы. А то всего две минуты, да и то не играли, а замену делали.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:02
Бывает всякое! Забылся судья!Подумал мож о чём то))
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:51
Что ему проплатили? Две лишние минуты на поле для удалённого игрока?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:38
Все мы люди, все мы человеки. А судье может ещё и проплатили...
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