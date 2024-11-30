ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Динамо»

На заседании экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза ( РФС ), которое прошло 27 ноября, было рассмотрено обращение воронежского «Факела».

РПЛ . 16-й тур

«Факел» (Воронеж) – «Динамо» (Москва)

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 45-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 45-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Динамо» №6 Роберто Фернандеса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника в момент контакта с мячом находится близко к телу в естественном положении, не увеличивая его площадь, а её движение инстинктивно направлено на попытку избежать контакта с мячом.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.