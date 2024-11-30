ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота «Динамо»

На заседании экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС), которое прошло 27 ноября, было рассмотрено обращение воронежского «Факела».
РПЛ. 16-й тур
«Факел» (Воронеж) – «Динамо» (Москва)
«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Чистякова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Динамо» на 45-й минуте матча.
Решение комиссии
Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Динамо» на 45-й минуте матча
Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Динамо» №6 Роберто Фернандеса в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как рука защитника в момент контакта с мячом находится близко к телу в естественном положении, не увеличивая его площадь, а её движение инстинктивно направлено на попытку избежать контакта с мячом.
По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.
Да, это Динамо, поэтому такая трактовка
Да, это Динамо, поэтому такая трактовка
"Близко к телу"
А по каким критериям судиться расстояние от руки до тела? "Близко"... "Далёко.."
На глазок, на усмотрение судей? Где мерило расстояния от руки до тела?))
И с "инстинктами" здесь просто беда...
Не будем подробно останавливаться на этом сложном термине, лишь скажем, что его можно рассматривать и с биологической точки зрения (в этом случае он для человека, как высокоорганизованного животного не свойствен и с психологической...) Но соль не в этом, а в следующем:
В основе инстинктов лежит рефлекторная деятельность...
Что такое рефлекс? Простыми словами это ответ организма на раздражение.
И для полного понимания приведу "строение" рефлекса, из чего он состоит...
Пять участков.
1. Рецептор(ы) воспринимающие раздражение.
2. Участок нервной системы по которому раздражение передается в головной мозг, его называют "Чувствительный путь"
3. Непосредственно головной мозг (или спинной)
4.Участок нервной системы по которому импульс идет от мозга к соответствующему органу. ("Двигательный путь")
5. Орган на который передается импульс.
Зачем это мну привел?
Вернемся к тексту - "...а её (руки прим. моё) движение инстинктивно направлено на попытку избежать контакта с мячом."
Здесь неувязочка, инстинктивно движение может возникнуть лишь после задействования вышеуказанного ПЕРВОГО пункта рефлекторной дуги - рецептор должен воспринять раздражение. т.е. должен быть контакт мяча с рукой! Если контакта не было, значит это было осознанное действие футболиста и инстинкт здесь "не при делах".
Далее...
"...так как рука защитника в момент контакта с мячом находится близко к телу в естественном положении". "Естественное положение..."
А вообще, уместно ли применять в определении нарушения этот термин?
Естественное положение...
Рука поднята вверх, или под 90 градусов относительно горизонтальной плоскости, или под углом 45 градусов относительно сагиттальной плоскости? (извиняюсь за чисто анатомический термин. но он красноречив) Все вышеприведенные три положения руки естественны. Любое положение руки в котором она может выполнять какие либо функции будет естественно (как и любого органа) Не трудно представить лежащего на животе человека и... стопа будет развёрнута на 180 градусов... Это не естественно.
Вы читали в каком нибудь детективном романе, что бы при описании погибшего употребляли, например, словосочетание "Естественное расположение рук (и)" только в том случае если они были прижаты к туловищу, а если под N градусов относительно тела - неестественное?)
Короче, в общем вы поняли...)
"Близко к телу"
А по каким критериям судиться расстояние от руки до тела? "Близко"... "Далёко.."
На глазок, на усмотрение судей? Где мерило расстояния от руки до тела?))
И с "инстинктами" здесь просто беда...
Не будем подробно останавливаться на этом сложном термине, лишь скажем, что его можно рассматривать и с биологической точки зрения (в этом случае он для человека, как высокоорганизованного животного не свойствен и с психологической...) Но соль не в этом, а в следующем:
В основе инстинктов лежит рефлекторная деятельность...
Что такое рефлекс? Простыми словами это ответ организма на раздражение.
И для полного понимания приведу "строение" рефлекса, из чего он состоит...
Пять участков.
1. Рецептор(ы) воспринимающие раздражение.
2. Участок нервной системы по которому раздражение передается в головной мозг, его называют "Чувствительный путь"
3. Непосредственно головной мозг (или спинной)
4.Участок нервной системы по которому импульс идет от мозга к соответствующему органу. ("Двигательный путь")
5. Орган на который передается импульс.
Зачем это мну привел?
Вернемся к тексту - "...а её (руки прим. моё) движение инстинктивно направлено на попытку избежать контакта с мячом."
Здесь неувязочка, инстинктивно движение может возникнуть лишь после задействования вышеуказанного ПЕРВОГО пункта рефлекторной дуги - рецептор должен воспринять раздражение. т.е. должен быть контакт мяча с рукой! Если контакта не было, значит это было осознанное действие футболиста и инстинкт здесь "не при делах".
Далее...
"...так как рука защитника в момент контакта с мячом находится близко к телу в естественном положении". "Естественное положение..."
А вообще, уместно ли применять в определении нарушения этот термин?
Естественное положение...
Рука поднята вверх, или под 90 градусов относительно горизонтальной плоскости, или под углом 45 градусов относительно сагиттальной плоскости? (извиняюсь за чисто анатомический термин. но он красноречив) Все вышеприведенные три положения руки естественны. Любое положение руки в котором она может выполнять какие либо функции будет естественно (как и любого органа) Не трудно представить лежащего на животе человека и... стопа будет развёрнута на 180 градусов... Это не естественно.
Вы читали в каком нибудь детективном романе, что бы при описании погибшего употребляли, например, словосочетание "Естественное расположение рук (и)" только в том случае если они были прижаты к туловищу, а если под N градусов относительно тела - неестественное?)
Короче, в общем вы поняли...)