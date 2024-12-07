Кокшаров: «Подкосило немного поражение от „Спартака“»

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров поделился мнением о последних результатах «быков».
Как в целом оценю отрезок «Краснодара» в первой части сезона? Великолепный отрезок, лучший. Нужно продолжать в том же духе, подкосило немного поражение (от «Спартака» со счетом 0:3 — прим. ред.), но ничего. Мы командой соберемся и будем продолжать дальше.
Что произошло в кубковом матче с «Тюменью», когда соперник отыгрался со счета 0:3? Сложно сказать, даже когда разбираешь, непонятно почему. Какие-то ошибки, где-то повезло. Надо отдать должное «Тюмени», но и мы на серии пенальти не струсили и спокойно завершили дело.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394963/koksharov-aleksandr-krasnodar 07.12.202
Не струсили это сильно))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394963/koksharov-aleksandr-krasnodar 07.12.202
Не струсили это сильно))