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Кокшаров: «Подкосило немного поражение от „Спартака“»

вчера, 11:37

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров поделился мнением о последних результатах «быков».

Как в целом оценю отрезок «Краснодара» в первой части сезона? Великолепный отрезок, лучший. Нужно продолжать в том же духе, подкосило немного поражение (от «Спартака» со счетом 0:3 — прим. ред.), но ничего. Мы командой соберемся и будем продолжать дальше.

Что произошло в кубковом матче с «Тюменью», когда соперник отыгрался со счета 0:3? Сложно сказать, даже когда разбираешь, непонятно почему. Какие-то ошибки, где-то повезло. Надо отдать должное «Тюмени», но и мы на серии пенальти не струсили и спокойно завершили дело.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 12:15
Надо отдать должное «Тюмени», но и мы на серии пенальти не струсили и спокойно завершили дело.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1394963/koksharov-aleksandr-krasnodar 07.12.202
Не струсили это сильно))
112910415
112910415
вчера в 12:12
то есть всё хорошо ?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:05
Спартак просто не Тюмень и не стал пропускать три мяча прежде чем забивать свои начал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:41
Последние игры Быков вообще не впечетляют. Особенно этот кубковый матч с Тюменью .
Гость
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