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Талалаев высказался на тему возможной продажи Фернандеса

вчера, 10:07

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, почему один из лучших бомбардиров калининградцев полузащитник Алекс Фернандес не вписывается в игру команды.

Дело в плотности игры, в большом количестве единоборств. Это не сильные качества Алекса.

У меня к нему претензий нет. С его стороны, конечно, какое-то время было отторжение. Мы уже с этим сталкивались. Так нередко происходит, когда футболисты, которые ранее определяли игру команды, вдруг оказываются на скамейке. Мы делали определённые попытки, чтобы встраивать его в рисунок «Балтики». Были матчи, когда Алексу давали игровое время и наделяли его разными функциями. Он действовал и как второй нападающий, и как фланговый футболист, как инсайд. Но не нашли оптимального решения. Моё видение таково: Фернандес должен играть в другой футбол, при иной схеме, которая предъявляет ему иные требования. Мы же не стали перестраивать именно под него своё видение игры. Но при этом нет стопроцентной уверенности, что зимой Алекс нас покинет.

Мы уже пять дней тренируемся после завершения первой части сезона. И глядя на работу Фернандеса, все тренеры сказали мне: лучше зимой с ним не расставаться.

Мы с ним не попрощались. Если по нему не поступит достойных предложений, я с удовольствием продолжу работу с этим неординарным бразильцем. Мы будем давать ему определённое игровое время. Но одновременное использование в атаке и Лисаковича, и Фернандеса при других игроках группы атаки, которые пока ещё не в оптимальной форме, дорого нам обходится.

В текущем сезоне Фернандес провёл 15 игр в Первой лиге (3 гола, ассист) и 3 матча в Кубке России (3 гола, ассист). Ранее агент игрока отреагировал на информацию о том, что он может покинуть «Балтику».

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shabl11
shabl11
сегодня в 08:57
Против того что́бы его продавали. Лично написал Андрею Тала́лаеву через официальный футбольный ресурс ФК Балтику на эту тему, предложив вариант с арендой. Пришёл ответ, что Андрей Викторович готов обдумать эту тему. Сказал спасибо за то, что болельщики интересуются его работой, дают советы и участвуют в жизни клуба. В Москве у него и близко этого не было. Возможно Алекс до лета покинет Балтику, а потом в виде усиления придёт в РПЛ. Так что пока рано говорить о его окончательном расставании с клубом.
112910415
112910415
вчера в 12:44
разлука будет без печали
shlomo
shlomo
вчера в 10:15
Скорее всего продадут зимой... ценник приемлемый для многих.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:11
Думаю в зимнее ТО его попробуют продать
Гость
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