Талалаев высказался на тему возможной продажи Фернандеса

Главный тренер «Балтики» рассказал, почему один из лучших бомбардиров калининградцев полузащитник не вписывается в игру команды.

Дело в плотности игры, в большом количестве единоборств. Это не сильные качества Алекса.

У меня к нему претензий нет. С его стороны, конечно, какое-то время было отторжение. Мы уже с этим сталкивались. Так нередко происходит, когда футболисты, которые ранее определяли игру команды, вдруг оказываются на скамейке. Мы делали определённые попытки, чтобы встраивать его в рисунок «Балтики». Были матчи, когда Алексу давали игровое время и наделяли его разными функциями. Он действовал и как второй нападающий, и как фланговый футболист, как инсайд. Но не нашли оптимального решения. Моё видение таково: Фернандес должен играть в другой футбол, при иной схеме, которая предъявляет ему иные требования. Мы же не стали перестраивать именно под него своё видение игры. Но при этом нет стопроцентной уверенности, что зимой Алекс нас покинет.

Мы уже пять дней тренируемся после завершения первой части сезона. И глядя на работу Фернандеса, все тренеры сказали мне: лучше зимой с ним не расставаться.

Мы с ним не попрощались. Если по нему не поступит достойных предложений, я с удовольствием продолжу работу с этим неординарным бразильцем. Мы будем давать ему определённое игровое время. Но одновременное использование в атаке и Лисаковича, и Фернандеса при других игроках группы атаки, которые пока ещё не в оптимальной форме, дорого нам обходится.