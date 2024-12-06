Мостовой: «Если „Краснодар“ хочет что-то выиграть, ему нужно вернуть Ивича»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодару» стоит вернуть Владимира Ивича, если клуб хочет завоевать трофеи.
Для меня спад «Краснодар» вообще не стал удивлением, это было ожидаемо. В последних матчах команда явно уступала своим соперникам по игре, лидеры «Краснодара» сейчас не в тонусе. Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек.
В марте этого года Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара». Его сменил Мурад Мусаев. После 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице.
А Мостовому скажу следущее: Мост, я понимаю, что в лице Мусаева ты нашел себе новую жертву. Видимo, одного Абаскаля тебе мало... Ну так вот, попей кофе с ростовщиками, посмотри ролик со свиньями и всё пройдет.
А Мостовому скажу следущее: Мост, я понимаю, что в лице Мусаева ты нашел себе новую жертву. Видимo, одного Абаскаля тебе мало... Ну так вот, попей кофе с ростовщиками, посмотри ролик со свиньями и всё пройдет.