Мостовой: «Если „Краснодар“ хочет что-то выиграть, ему нужно вернуть Ивича»

Экс-футболист сборной России заявил, что «Краснодару» стоит вернуть , если клуб хочет завоевать трофеи.

Для меня спад «Краснодар» вообще не стал удивлением, это было ожидаемо. В последних матчах команда явно уступала своим соперникам по игре, лидеры «Краснодара» сейчас не в тонусе. Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек.