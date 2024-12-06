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Мостовой: «Если „Краснодар“ хочет что-то выиграть, ему нужно вернуть Ивича»

вчера, 23:17

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодару» стоит вернуть Владимира Ивича, если клуб хочет завоевать трофеи.

Для меня спад «Краснодар» вообще не стал удивлением, это было ожидаемо. В последних матчах команда явно уступала своим соперникам по игре, лидеры «Краснодара» сейчас не в тонусе. Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича. При Владимире команда смотрелась солидно. Это футбольный человек.

В марте этого года Ивич был уволен с поста главного тренера «Краснодара». Его сменил Мурад Мусаев. После 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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Все комментарии
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
сегодня в 07:41
Я изначально был уверен что с Мусаевым Краснодар не выиграет чемпионат. Я за Ивича. Вообще если посмотреть и сравнить игру таких команд как Зенит, Краснодар, Спартак, Динамо, ЦСКА, то игра Зенита намного эфективней. Сказывается более высокий класс игроков. Думаю опять Зенит будет чемпионом. Спартак в некоторых играх выдаёт хорошую игру, но команда не стабильная. У Краснодара большинство игроков ниже классом. Выделяются с хорошей стороны Кривцов, Са. Сперцян, Кордоба явно переоцененые футболисты.
112910415
112910415
сегодня в 05:31
у команды проблема с характером ... так просто это не исправить !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ albucid (раскрыть)
сегодня в 02:09
Когда прекратится этот процесс смены тренеров, по Вашему прогнозу?
albucid
albucid
сегодня в 00:45
Сперва Мусаева на Ивича, потом Ивича на Мусаева, затем опять Мусаева на Ивича... Получается, что на колу висит мочало, начинай сначала!
Capral
Capral
вчера в 23:50
Как раньше, я ловил каждое слово Моста, вот так, сейчас, я его терпеть не могу. Мост, при чем здесь Ивич, и о каком солидном футболе ты говоришь? А что при Ивиче, Краснодар не проиграл с треском в Свердловске, когда Урал показательно продырявил опорку гостей, двумя голами-близнецами? Или Краснодар не вылетел от Химок из кубка? Никто, ни Ивич, ни Мусаев не сделают команду сильней, до тех пор, пока менталитет быков не изменится. Если хочешь увидеть другой Краснодар- меняй всю структуру игры команды. Делай её более силовой, прагматичной и предсказуемой, но в этом случае- это уже будет не Краснодар, с его кружевами, комбинационным и привлекательным стилем. Но мы, любим такой Краснодар- играющий, воздушный и поэтичный!!! Да, команде определенно не хватает характера, потому то, я и называю эту команду плюшевой. Но не в качестве оскорбления, но только в знак того, что команде надо менять характер.

А Мостовому скажу следущее: Мост, я понимаю, что в лице Мусаева ты нашел себе новую жертву. Видимo, одного Абаскаля тебе мало... Ну так вот, попей кофе с ростовщиками, посмотри ролик со свиньями и всё пройдет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:48
Ну без царя не разберутся никак))) в каждой бочке...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:27
Тонкий намёк от Александра - "Если «Краснодар» хочет что-то выиграть в своей истории, то им нужно вернуть Ивича." - или... назначить нового тренера , так успешно закончившего недавно стажировку...)
Гость
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