Нино рассказал об отличиях нападающих в России и Бразилии .

Защитник «Зенита» ответил на вопрос об отличиях нападающих в России и Бразилии.

Нападающие в Бразилии, как правило, более техничные, меньше любят физический контакт, предпочитают получать более чёткие передачи, не в борьбу. Это в целом противоположно тому, что я вижу здесь, в России. Нападающие в РПЛ чувствуют себя комфортно в контактной игре, активно используют физическую силу, предпочитают, чтобы защитники были ближе к ним, чтобы они могли развернуться и обыграть их в борьбе. Вот в этом, думаю, главное отличие.