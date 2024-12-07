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Нино рассказал об отличиях нападающих в России и Бразилии

вчера, 08:57

Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос об отличиях нападающих в России и Бразилии.

Нападающие в Бразилии, как правило, более техничные, меньше любят физический контакт, предпочитают получать более чёткие передачи, не в борьбу. Это в целом противоположно тому, что я вижу здесь, в России. Нападающие в РПЛ чувствуют себя комфортно в контактной игре, активно используют физическую силу, предпочитают, чтобы защитники были ближе к ним, чтобы они могли развернуться и обыграть их в борьбе. Вот в этом, думаю, главное отличие.

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112910415
112910415
вчера в 13:01
в общем, грамотно и доступно изложил
ABir
ABir
вчера в 10:12
Очень даже профессиональная оценка
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:29
Нино рассказал об отличиях нападающих в России и Бразилии .
Коротко, - пропасть !)
Гость
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