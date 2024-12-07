«Спартак» крупно обыграл «Пари НН»

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вчера, 15:56

«Спартак» крупно переиграл «Пари НН» в 18-м туре РПЛ (3:0).

Тео Бонгонда открыл счет на 53-й минуте, на 62-й забил Манфред Угальде, а на 64-й отличился Эсекьель Барко.

После этой игры «Спартак» идет на 3-м месте (37 очков), «Пари НН» находится на 12-й строчке (16 пунктов).