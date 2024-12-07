«Спартак» крупно обыграл «Пари НН»

«Спартак» крупно переиграл «Пари НН» в 18-м туре РПЛ (3:0).
Тео Бонгонда открыл счет на 53-й минуте, на 62-й забил Манфред Угальде, а на 64-й отличился Эсекьель Барко.
После этой игры «Спартак» идет на 3-м месте (37 очков), «Пари НН» находится на 12-й строчке (16 пунктов).
З.Ы.: я не знаю как ещё это объяснить, похоже Спартак слился в путь регионов специально)))
З.Ы.: я не знаю как ещё это объяснить, похоже Спартак слился в путь регионов специально)))
А вот, что случилось во 2-м тайме, зачем побежали вперед не понятно. Ведь давно известно, что Спартаку нужен простор для контратак. Что касается Спартака, то в позиционной атаке надо прибавлять, не хватает остроумных ходов. Есть небольшая движуха у штрафной соперника, но много суеты и перепасовок.
Ну а когда Спартак в своей, контратакующей стихии- его не остановить!!! Все хороши сегодня!!! За игрой КБ наблюдать одно удовольствие!!! Системность появилась в игре Спартака, комбинационность, движение... Но опять же, приходится констатировать, что всё это- с соперниками не играющими грамотно и плотно в обороне...
А пока- Спартак с победой!!! Желаю Величайшему советскому Клубу- в том же духе продолжить и весной!!!!!!! Дерзай, Спартак!!! Удачи тебе и твоим многочисленным болельщикам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А вот, что случилось во 2-м тайме, зачем побежали вперед не понятно. Ведь давно известно, что Спартаку нужен простор для контратак. Что касается Спартака, то в позиционной атаке надо прибавлять, не хватает остроумных ходов. Есть небольшая движуха у штрафной соперника, но много суеты и перепасовок.
Ну а когда Спартак в своей, контратакующей стихии- его не остановить!!! Все хороши сегодня!!! За игрой КБ наблюдать одно удовольствие!!! Системность появилась в игре Спартака, комбинационность, движение... Но опять же, приходится констатировать, что всё это- с соперниками не играющими грамотно и плотно в обороне...
А пока- Спартак с победой!!! Желаю Величайшему советскому Клубу- в том же духе продолжить и весной!!!!!!! Дерзай, Спартак!!! Удачи тебе и твоим многочисленным болельщикам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!