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«Спартак» крупно обыграл «Пари НН»

вчера, 15:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Спартак» крупно переиграл «Пари НН» в 18-м туре РПЛ (3:0).

Тео Бонгонда открыл счет на 53-й минуте, на 62-й забил Манфред Угальде, а на 64-й отличился Эсекьель Барко.

После этой игры «Спартак» идет на 3-м месте (37 очков), «Пари НН» находится на 12-й строчке (16 пунктов).

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 21:31
Чувствую себя пророком.
Второй матч предсказываю победу Спартака и родной клуб полностью оправдывает ожидания.
Всех КБ с победой !!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 29081985 (раскрыть)
вчера в 20:16
Зачем задавать вопрос, когда ответ на поверхности ?
29081985
29081985 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:56
А кто же по вашему мешает этим талантливым пацанам проявлять себя?
4RT
4RT
вчера в 19:07
Да,эта зимняя пауза Спартаку сейчас на фиг не нужна. Всех сметают на своём пути
матос
матос
вчера в 18:01
Отлично Спартак!!! Всех КБ с победой , Нижний Угальдошен , уходим на паузу в чемпе ;-)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:59, ред.
Круто.
Третьесортные Негры за народный клуб голы ноунеймам забивают..., свои талантливые пацаны - в загоне..., а публика неистовствует и рукоплещет в экстазе.
Круто. (facepalm)
Никром
Никром
вчера в 17:28
Нужно срочно искать правого защитника и опорника. Некстати, что, учитывая лимит, нужны именно россияне. Денисов никакой, а Умяров, хоть и прибавил немного, по сравнению с началом сезона, но это больше заслуга защиты и Мартинса. К легионерам из основы претензий никаких, каждый на своем месте. Со времён Карреры так не радовался игре команды. Тогда и то чаще на тоненького выигрывали и больше зависали от Промеса и Фернандо. Сейчас же практически от любого игрока может опасность исходить.
KSY24
KSY24
вчера в 17:06
Радость спартака как правило длится недолго...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 16:48
БК.... Нет?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ rwk5bhfcq96y (раскрыть)
вчера в 16:47
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 16:45
    Всех спартачей с Викторией!
    Кто болел и переживал за КБ тоже поздравки!
    Ребята побежали, жаль Дед мороз с Новым годом подкатывает.
    По ходу и рекорд зацепили!
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 16:37
    Маркиньос напоминает Дугласа Косту в лучшие времена! Или супернегров Шахтера 2010гг. ! Барко-мастер от бога реально. Такие плюхи как он ложит-мало кто умеет. Ну и Угальдоша наш-находка и бриллиант! И после него ни шнягам Шамарам и Жозе на острие делать нечего. И благодарим судьбу и Семака за Соболева-реально улучшилось в команде все! Все в отпуск! Опорник и сменщик Угальде зимой-и рвать Зенит нужно однозначно! С победой!
    Capral
    Capral
    вчера в 16:33
    Анатолий Кандауров.

    Завидую Вам. А я, только сел за стол, поэтому выключил в доме все радиоприборы...)))
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 16:31
    Пари Сен Жермень,Пари НН,что за подражание западу,да еще Арсенал,скоро наверно и Спартак переименуют в Реал а Зенит в Барселону
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:28
    Capral
    А я уже пообедал, поэтому одним глазом посмотрю. Двумя смотреть Зенит не могу себя заставить. Скучно...
    Futurista
    Futurista ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:27
    Приветствую)...
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:26
    А возможно и борьбу без правил...
    Приветствую, Дружище!!!
    rwk5bhfcq96y
    rwk5bhfcq96y
    вчера в 16:25, ред.
    Опять у любителй спартака один Зенит на уме, боятся как огня, а в итоге опять пятое место, как пить дать.
    Futurista
    Futurista ответ ga8epz8xyqex (раскрыть)
    вчера в 16:24
      Capral
      Capral
      вчера в 16:23
      Анатолий Кандауров.

      Чаще вспоминайте слова профессора Преображенского: "Не смотрите перед обедом футбол Зенита"...)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ga8epz8xyqex (раскрыть)
      вчера в 16:21, ред.
      как можно бороться с лучшей командой страны? можно только получать от неё, и НН ещё повезло, что не 7мь получили
      Игра была до гола, есть такие игры
      112910415
      112910415
      вчера в 16:21
      Шестая подряд !
      и в отличном настроении на нежеланный перерыв !
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 16:20
      Очень порадовал Спартак своей игрой, и настроем, и организацией. Жаль Зенит не попался сейчас, было бы очень любопытно сопоставить работу тренеров Станковича и физрука Богданыча. С такой игрой Спартак может претендовать на многое в РПЛ.
      ga8epz8xyqex
      ga8epz8xyqex
      вчера в 16:16
      Какой-то футбол без борьбы, один из худших матчей чемпионата, в нем не было футбола, жаль, что таким образом падает интерес болельщиков к нашему чемпионату.
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 16:14
      Спартак свою задачу выполнил - и Пари НН обыграл, и Угальде отметился... Посмотрим, чем ответят Зенит и Краснодар... Динамо Москва и ЦСКА, я думаю, можно исключить из числа претендентов на титул. Красно-белые набрали хороший ход, им перерыв совсем некстати...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 16:11
      Ну где там хэйтеры Спартака, прячущиеся под болельщиков Спартака?
      Вот он Маркиньос, вот он Тео, вот он Мартинс, вот этот весь "неликвид" уработал соперника.
      Браво, Деян
      Супер осень, Супер!!!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 16:10, ред.
      Всех нас Спартаковцев с очередной убидительной Победой...!!!
      Радует игра и жаль , что уходим на зимний перерыв. И еще позитив , что Станкович определился с костяком команды и основы ее . Команда играет с удовольствием , красиво и ре зультативно независимо кто из соперников играет с Спартаком.
      Уходим на позитиве и верим , что в весенний период команда покажет такой же прекрасный и искромечущий футбол...
      Capral
      Capral
      вчера в 16:08, ред.
      Практически идеальный 1-й тайм Нижнего, пока команда не побежала в авантюрную атаку во 2-м. В первом тайме, гости довольно организовано и слажено защищались, посуществу, не дав Спартаку разгуляться. Нижний очень неплохо организовал подвижную оборону, между центром поля и своей штрафной, что точно не было автобусом.

      А вот, что случилось во 2-м тайме, зачем побежали вперед не понятно. Ведь давно известно, что Спартаку нужен простор для контратак. Что касается Спартака, то в позиционной атаке надо прибавлять, не хватает остроумных ходов. Есть небольшая движуха у штрафной соперника, но много суеты и перепасовок.

      Ну а когда Спартак в своей, контратакующей стихии- его не остановить!!! Все хороши сегодня!!! За игрой КБ наблюдать одно удовольствие!!! Системность появилась в игре Спартака, комбинационность, движение... Но опять же, приходится констатировать, что всё это- с соперниками не играющими грамотно и плотно в обороне...

      А пока- Спартак с победой!!! Желаю Величайшему советскому Клубу- в том же духе продолжить и весной!!!!!!! Дерзай, Спартак!!! Удачи тебе и твоим многочисленным болельщикам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Варвар7
      Варвар7
      вчера в 16:03
      С уверенной Победой Спартак и его болельщиков!!! На каникулах слишком сильно не расслабляться ! Ещё раз с Победой !!!
      Futurista
      Futurista
      вчера в 16:03, ред.
      С победой Спартак!...финиш просто крут...6 побед с общим счётом 19:2)...
      Гость
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