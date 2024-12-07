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«Бавария» обыграла «Хайденхайм» в результативном матче

вчера, 19:21
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 2Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)ХайденхаймМатч завершен

«Бавария» обыграла «Хайденхайм» (4:2) в матче 13-го тура Бундеслиги.

На 18-й минуте первый гол в игре забил защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано. На 50-й минуте полузащитник «Хайденхайма» Матиас Хонсак сравнял счёт. На 56-й минуте Джамал Мусиала снова вывел «Баварию» вперёд. На 84-й минуте Леон Горецка удвоил преимущество хозяев поля. На 86-й минуте полузащитник «Хайденхайма» Никлас Дорш сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Мусиала оформил дубль.

«Бавария» идёт на 1-м месте (33 очка), «Хайденхайм» занимает 16-е место (10 очков).

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 20:27
Даже без Кейна прекрасно справляются. Мусиале нужно становится новым лидером и вести команду за собой.
112910415
112910415
вчера в 20:14
ещё Кейн скоро поправится !
Capral
Capral
вчера в 19:30
После 1-го тайма подумал, что и без меня доиграют и выключил. Потом смотрю- уже 3:2. По 1-му тайму, ничего страшного, полнейшее преимущество Баварии, гол забили... А что случилось во 2-м, так и не понял. Досмотрел концовку, нервяк был, но хорошо, что Мусиала добил гостей, стало поспокойней. Баварию с победой!!!!!!! Но в обороне- надо бы повнимательнее!!!
Гость
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