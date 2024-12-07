«Бавария» обыграла «Хайденхайм» в результативном матче

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вчера, 19:21

«Бавария» обыграла «Хайденхайм» (4:2) в матче 13-го тура Бундеслиги.

На 18-й минуте первый гол в игре забил защитник «Баварии» Дайотчанкуль Упамекано. На 50-й минуте полузащитник «Хайденхайма» Матиас Хонсак сравнял счёт. На 56-й минуте Джамал Мусиала снова вывел «Баварию» вперёд. На 84-й минуте Леон Горецка удвоил преимущество хозяев поля. На 86-й минуте полузащитник «Хайденхайма» Никлас Дорш сократил отставание в счёте. В дополнительное ко второму тайму время Мусиала оформил дубль.

«Бавария» идёт на 1-м месте (33 очка), «Хайденхайм» занимает 16-е место (10 очков).