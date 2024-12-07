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«Акрон» в меньшинстве обыграл «Зенит» в матче РПЛ

вчера, 18:39
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Зенит» дома уступил «Акрону» в 18-м туре РПЛ (1:2).

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку.

После этой игры «Зенит» идет на 1-м месте (39 очков), «Акрон» находится на 9-й строчке (22 пункта).

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Все комментарии
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 05:10
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 05:07, ред.
    Конечно "переиграл", особенно после 55 минуты. Все эти разговоры в пользу бедных, игра завтра забудется, но вот счет и пустое удаление на ровном месте никуда не денутся.
    Знатог
    Знатог
    вчера в 23:29, ред.
    Лучшим у Акрона был судья. 2 результативных действия.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    вчера в 23:23
    как хорошо ,что дельфина скинули питерским львам,вот он там феерит
    Futurista
    Futurista
    вчера в 22:21
    .
    Фил Кио
    Фил Кио
    вчера в 22:09
      Анатолий Шевченко
      Анатолий Шевченко
      вчера в 21:29
      Футбол как спорт ---- умер. Театралы из РФС мутят интригующую концовку с участием 4-5 команд в борьбе за чемпионство.
      AlkoZavrRex
      AlkoZavrRex
      вчера в 21:09
      Семак не тренер, а позорище. Зенит деградирует.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
      вчера в 21:02
      Чисто слили питерцы игру. Бабки распилили для вывода налички для Бань перед НГ. Однако... Доказывать рукоплещущим - бесполезная трата времени, сил и энергии.
      -Хостинский-
      -Хостинский-
      вчера в 20:56
      Прелестно 😁
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 20:52
      Вот не пойму, чему люди радуются, но радость эта больше похожа на злорадство в адрес "Зенита". Почти никто не анализирует игру команды - а зачем ? Проиграли же ! Так и надо гегемону ! А вот ежели посмотреть трезвым, а не замутнённым взглядом, то необходимо признать, что команда переиграла гостей по всем статьям, за исключением реализации голевых моментов, коих была масса. Так и критиковать надо именно за это, а не за то, что "Зенит" проиграл. Где анализ его игры злопыхателями ? А зачем - так ему и надо !
      halfbeek
      halfbeek ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:32
      Я для такого зрелища не пожалел бы своего времени и запомнил бы надолго, но не покажут ведь.
      Capral
      Capral
      вчера в 20:29
      Самому смешно...
      lotsman
      lotsman
      вчера в 20:20
      Зенитовцам не унывать. Впереди ещё двенадцать матчей. Зенит чемпион!!!)
      112910415
      112910415
      вчера в 20:13
      мощный промежуточный финиш питерского гегемона !
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:04
      Прошло уже 2 часа после матча и я понял, что мне не хватило для полного удовольствия. Мне не хватила самодовольной и ухмыляющейся физиономии Миллера в его ложе. Это надо видеть! И почему его не показали ?
      SPARTAK_SPARTAK
      SPARTAK_SPARTAK
      вчера в 19:53
      Да что сказать - сразу видна рука Кремля, Москва подкупила судью)))))))))))))))))))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 19:49
      Вова, смотри губже. Закрутил Семак, он мелая сошка. Закрутил самарский губернатор. Он бучу поднял и все поняли. что судить надо нормально, а неприкасаемых в РПЛ нет. Не случайно обе самарские команды и прихлопнули Зенит!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 19:46
      А я думаю. что Газпром пойдет проверенным путем. Только из Европы. Благо там свободных сейчас полно и проблем с деньгами у Газпрома нет. Пока
      Capral
      Capral ответ johncamp (раскрыть)
      вчера в 19:45, ред.
      Я не знаю, кто его покупал, но и без него, у Зенита давно нет игры- это уродство, а не футбол. И хватит оправдывать это убожество- вашего тренера. Неужели вы сами не видите, что он ничтожество?! Ну сколько еще, Зенит должен програть, чтобы вы, в этом убедились??? У него уже и Глушенков деградирует и Латышонок не выручает.

      Ну правда, всему же есть предел. Ну мyчайтесь и дальше с вашим гением, пока он вас за десятку не опустит...
      lotsman
      lotsman ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
      вчера в 19:43
      Чиж молодец, и перед матчем и в перерыве порадовал.)
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      вчера в 19:40
      судье не стыдно, отработал на все деньги миллера
      johncamp
      johncamp ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:40
      Хех, кто это Семаку на дверь покажет, тот, кто Соболева покупал?
      STVA 1
      STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
      вчера в 19:39
      Ну я как раз щас за Химки решил поболеть!Ведь Д(К) в РПЛ нет Химки территориально недалеко!
      Ruslik1982
      Ruslik1982
      вчера в 19:38
      Артёмка лучший
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 19:38
      Матч не смотрел, результатом удивлён, БРАВО Акрону.
      stanichnik
      stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
      вчера в 19:38
      Может завтра после окончания матча Динамо-Химки будут страсти кипеть не меньше, чем сегодня после игры в Питере, и поверь, я точно слёзы лить не буду. А если ты ещё разместишь аналогичное фото с Личкой, то буду с оптимизмом ждать весеннего продолжения чемпионата.
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 19:37
      На 13 добавленной из 7, судьи всё же признали поражение...
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ lotsman (раскрыть)
      вчера в 19:37
      Было предчуствие подобного результата.Поехал только из-за Чижа)
      Сп62
      Сп62
      вчера в 19:37
      Сегодня не просто день, а праздник. Жаль посмлтреть на лидера не удалось. На именинах.
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