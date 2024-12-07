«Акрон» в меньшинстве обыграл «Зенит» в матче РПЛ

1733585999

вчера, 18:39

«Зенит» дома уступил «Акрону» в 18-м туре РПЛ (1:2).

На 10-й минуте полузащитник «Акрона» Стефан Лончар открыл счёт. Ответный мяч «Зенита» на 21-й минуте забил полузащитник Андрей Мостовой. На 40-й минуте вывел гостей вперёд форвард Артём Дзюба. На 55-й минуте хавбек тольяттинской команды Кирилл Данилин получил красную карточку.

После этой игры «Зенит» идет на 1-м месте (39 очков), «Акрон» находится на 9-й строчке (22 пункта).