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FIFPro назвала символическую сборную лучших игроков 2024 года

вчера, 18:20

Стала известна символическая сборная 2024 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

В опросе приняли участие 21,266 игроков.

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»)

Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джуд Беллингем («Реал»)

Нападающие: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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Все комментарии
ZenCh1
ZenCh1 ответ g3kzkz4657dj (раскрыть)
сегодня в 00:30
Какой пресный текст. И для чего это? За километр же видно, что он нейросетью написан
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ g3kzkz4657dj (раскрыть)
вчера в 23:53
В смысле 4 игрока Реала? Их вроде 6.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:58
Эдерсон эт вообще нечто
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:57
И кто вообще в три защитника играет?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:57
Очень плохо, что гениальному кроссу нужно было заверщить карьеру, чтоб быть отмеченным всякими индивид наградами. Человек вообщето лучший игрок чм 2014, но нет, мы отдадим форвардам, 3 другие позиции
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:30
Смешно смотреть на этот состав!
Вирц Байер тянул.
Кейн... Составители смотрели сколько он наколотил?
МС...30, 3, 5, 9 + 3:3 с Фейеноордом....
Мбаппе... Коллега указал - Евро - оппа!
Migelito
Migelito ответ Футболист с 1 подъезда (раскрыть)
вчера в 21:49
Так вот кто тут 70% комментариев пишет)) А я то думал, как так - все как по книге))
Брулин
Брулин
вчера в 21:27
Таких списков можно хоть сотню составить и у каждого будет своя символическая сборная. Просто вкусовщина. Кто-то боготворит Белингема, кто-то Родри, а для кого-то Месси до сих пор лучший игрок мира.
KSY24
KSY24
вчера в 21:25
Мощно
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда ответ g3kzkz4657dj (раскрыть)
вчера в 21:06
Какой хороший текст, написанный искусственным интеллектом) А ещё он иногда ошибается с подсчетом)))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:00
Испанский мальчишка куда лучше был француза и норвежца...
NeReO_RoCcO_86
NeReO_RoCcO_86
вчера в 20:10
Какой на... Мбаппе??? Который очередное ЕВРО провалил.
Да и де Брюйне по памяти уже сюда ставят. Не так много игр из-за травм, в сборноф Бельгии ни...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:45
влиятельные агенты продвигают своих игроков))
потому нет Эми Мартинеса, лучшего вратаря года.
нет Палмера из Челси!!!
нет бедолагы Кейна)))
Вирц?! Салах?!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:35
На вкус и цвет...
Асс 14
Асс 14
вчера в 19:29
Эдерсон насмешил. И Ван Дейк
Futurista
Futurista
вчера в 19:22
Батракова нет...неправильная сборная)...
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 18:59
Только по Мбаппе не согласен. По остальным в принципе так оно и есть.
ssspartak
ssspartak
вчера в 18:46
Играющие Месси и Роналду не проходят в этот состав))) забавно всё это.
g3kzkz4657dj
g3kzkz4657dj
вчера в 18:45
Символическая сборная FIFPro вновь демонстрирует высочайший уровень мастерства среди лучших футболистов мира. В этом году особенно впечатляет присутствие сразу нескольких игроков мадридского "Реала" – их четверо в составе! Это говорит о силе и глубине состава клуба, а также о том, что они продолжают доминировать на международной арене.

Эдерсон заслуженно занял место вратаря благодаря своей стабильности и важным сейвам за "Манчестер Сити". Защита выглядит грозной: Карвахаль, Рюдигер и ван Дейк – это сочетание опыта, силы и тактической грамотности.

Линия полузащиты тоже внушает уважение: Кевин Де Брюйне и Родри представляют мощь "Сити", а завершивший карьеру Тони Кроос продолжает оставаться эталоном мастерства даже после ухода из профессионального спорта. Джуд Беллингем из "Реала" добавляет молодости и энергии этой линии.

А вот нападение просто поражает: Мбаппе, Винисиус Жуниор и Холанд – это трио способно разорвать любую оборону. Их скорость, техника и голевое чутье делают эту сборную практически непобедимой на бумаге.

Безусловно, эта команда была бы мечтой любого тренера, и наблюдать за игрой таких мастеров было бы настоящим удовольствием для всех любителей футбола.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:36
Но полузащита мощная конечно!!))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:36
Ну не знаю, не знаю.... Далеко не со всеми позициями согласен. Прям начиная с вратаря и заканчивая черепахой
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:35
Кевин??? Килиан???
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 18:21
Ну в принципе все по делу
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