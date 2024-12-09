FIFPro назвала символическую сборную лучших игроков 2024 года

Стала известна символическая сборная 2024 года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).
В опросе приняли участие 21,266 игроков.
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»)
Защитники: Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер (оба — «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Джуд Беллингем («Реал»)
Нападающие: Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (оба — «Реал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Эдерсон заслуженно занял место вратаря благодаря своей стабильности и важным сейвам за "Манчестер Сити". Защита выглядит грозной: Карвахаль, Рюдигер и ван Дейк – это сочетание опыта, силы и тактической грамотности.
Линия полузащиты тоже внушает уважение: Кевин Де Брюйне и Родри представляют мощь "Сити", а завершивший карьеру Тони Кроос продолжает оставаться эталоном мастерства даже после ухода из профессионального спорта. Джуд Беллингем из "Реала" добавляет молодости и энергии этой линии.
А вот нападение просто поражает: Мбаппе, Винисиус Жуниор и Холанд – это трио способно разорвать любую оборону. Их скорость, техника и голевое чутье делают эту сборную практически непобедимой на бумаге.
Безусловно, эта команда была бы мечтой любого тренера, и наблюдать за игрой таких мастеров было бы настоящим удовольствием для всех любителей футбола.
Эдерсон заслуженно занял место вратаря благодаря своей стабильности и важным сейвам за "Манчестер Сити". Защита выглядит грозной: Карвахаль, Рюдигер и ван Дейк – это сочетание опыта, силы и тактической грамотности.
Линия полузащиты тоже внушает уважение: Кевин Де Брюйне и Родри представляют мощь "Сити", а завершивший карьеру Тони Кроос продолжает оставаться эталоном мастерства даже после ухода из профессионального спорта. Джуд Беллингем из "Реала" добавляет молодости и энергии этой линии.
А вот нападение просто поражает: Мбаппе, Винисиус Жуниор и Холанд – это трио способно разорвать любую оборону. Их скорость, техника и голевое чутье делают эту сборную практически непобедимой на бумаге.
Безусловно, эта команда была бы мечтой любого тренера, и наблюдать за игрой таких мастеров было бы настоящим удовольствием для всех любителей футбола.