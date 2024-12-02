Гол вратаря «Динамо» и подвиги форварда «Спартака». В 17-м туре РПЛ провалились лидеры сезона

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02 декабря 2024, 22:11

А ещё появились стабильные футбольные герои.

Вратарь

Игорь Лещук («Динамо») – голеадор тура

На последних секундах матча против «Ахмата» москвичам нужен был спасительный гол. Лещук пришел на стандарт и срезал мяч по высоченной дуге в направлении чужих ворот. Шелия испугался и не рассчитал реакцию. Ошибка одного голкипера привела к подвигу другого. А через несколько мгновений Лещук удачно подставился под удар с близкого расстояния. Голкипер вырвал ничью для «Динамо».

Защитники

Николай Рассказов («Крылья Советов») – пасы тура

Не знаем, откуда у бывшего игрока «Спартака» появились такие пасы. Но Рассказов сейчас невероятно опасен, легко может создать голевую атаку. Против «Зенита» вывел Олейникова на ассист разрезающим пасом по флангу, а затем навесил на голову Сергееву, который сделал счет 1:3 в пользу «Крыльев Советов». Рассказов переиграл чемпионов в гостях.

Матвей Лукин ( ЦСКА ) – спаситель недели

Пока Дивеев ошибался в защите, его молодой напарник забил два мяча в ворота «Рубина». Матвей выручил «армейцев», рисковали проиграть дома. Лукин удачно ходил к чужим воротам, сработало его голевое чутье. Николичу повезло, что у защитника имеются таланты в атаке, ЦСКА рисковал уступить в большинстве. Дубль Лукина в добавленное время подарил ничью 2:2.

Максим Осипенко («Ростов») – чутьё тура

Центральный защитник «Ростова» в очередной раз прошел отметку в пять голов за сезон. Редко игроки обороны показывали такую результативность в РПЛ . Игнашевич собирал голы разными способами, но у легенды ЦСКА средняя результативность ниже, чем у Максима. Осипенко забил 5 мячей в чемпионате, а в ворота «Пари НН» сделал дубль. «Ростов» выиграл 4:0, защитник-снайпер снова пригодился.

Ориньо («Химки») – прилежность выходных

«Химки» обыграли «Локомотив», прекрасный результат для скромной команды. Кроме молодого вратаря Кокаева и плеймейкера Веры, можно выделить также игроков обороны. Ориньо хорошо работал по левому флангу. У «Локомотива» было несколько подходов, но бразилец многократно удачно страховал напарников на фланге выносами и активно выходил в атаку с последними пасами.

Полузащитники

Лукас Вера («Химки») – неудержимость

Второй раз подряд в составе. Вера снова был важным для успеха «Химок». Команда играла против очередного лидера РПЛ . Если с «Краснодаром» аутсайдера выручила диагональ от аргентинца, то с «Локомотивом» у Лукаса ассист и гол. Вера наглядно показал скаутам и тренеру «железнодорожников», что зря не подписали с хавбеком контракт в прошлом.

Иван Комаров («Ростов») – старания тура

«Ростов» забил «Пари НН» три мяча за тринадцать минут после перерыва и удаления Боселли. А Комаров играл хорошо полтора часа. На его счету удары по воротам и передачи на напарников. Хотя у Ивана нет голевых действий, важны не только ассисты и точные удары. Комаров пахал на команду, позволяя напарникам раскрыться у чужих ворот. Отличная игра от хавбека.

Эсекьель Барко («Спартак») – упрямец сезона

Один из лучших футболистов лиги. Новичок «Спартака» мгновенно стал важным. Станкович понимает Барко, поскольку сам был резким и дерзким хавбеком в молодости. Аргентинец играет выше по схеме, чем серб в прошлом. Барко снова забил за «Спартак» и установил окончательный счет в разгромном матче против «Краснодара». Без мяча тоже отработал очень круто.

Нападающие

Иван Олейников («Крылья Советов») – хитрец недели

В «Ахмате» не играл на старте сезона, а в «Крыльях Советов» пригодился. Олейников забил «Зениту» важный мяч, а ещё сделал голевую передачу на Сергеева. Также Иван, как и его напарник по атаке, отработал в обороне. Не позволили фавориту затолкать спасительный третий гол. Олейников действует тонко и хитро, принес самарцам много пользы в Санкт-Петербурге.

Иван Сергеев («Крылья Советов») – «бывший» тура

Форвард сделал дубль в ворота «Зенита» в Санкт-Петербурге до перерыва. Иван показал бывшему клубу, кого они потеряли. Конечно, в составе Семака у Сергеева было мало настолько удачных матчей. Но для рослого блондина поединок против бывшего клуба был важным. А ключевая победа дарует «Крыльям Советов» надежду на спасение в борьбе за выживание.

Манфред Угальде («Спартак») – мистер стабильность

Сложно создать 10 голов за три тура. В РПЛ мало кому такое удавалось. Но Угальде в 22 года забил 8 голов за три матча. Причем шесть из них в ворота лидеров сезона, «Локомотива» и «Краснодара». Невероятно хитрый, ловкий и быстрый форвард. Невысокий Манфред обыгрывал рослых соперников на разных участках поля и технично расправился с «Краснодаром».

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак») – успех тура

Артига и Осинькин молодцы, но «Локомотив» и «Зенит» здорово помогли середнякам. А вот «Спартак» сломал «Краснодар» самостоятельно. Соперник был опасным, но Станкович после неудачи в Кубке против «Ростова» настроил своих подопечных на классный матч в РПЛ . Если «Локомотив» и «Зенит» теоретически могли переломить ход своих поединков, забив больше в правильный момент, то «горожан» сковали. Недавний лидер РПЛ уступил в чемпионате впервые в сезоне, и это тоже заслуга тренера Станковича. Деян заставил «Спартак» набрать ход.

Развязка тура. Ничья «Динамо» в Грозном

Не будем комментировать уровень игры команды Лички в Грозном, поскольку это больше подходит для антисборной тура. Но когда проигрываешь на последних секундах, главное вырвать хотя бы один пункт. Сделать это проще всего на стандарте. Но когда забивает голкипер, то это автоматически самая оригинальная кульминация тура. Игорь Лещук ошибался в этом году, уступил Лунёву место в основе. А теперь голкиперу «Динамо» улыбнулась удача. Лещук удачно зажег свечу, которую не сумел потушить Шелия. «Ахмат» обжегся, у москвичей ничья в гостях.

Умницы недели. «Крылья Советов» и «Химки»

«Спартаку», если хочется участвовать в титульной борьбе, важно обыгрывать прямых конкурентов вроде «Краснодара». А вот успех «Химок» против «Локомотива», и «Крыльев Советов» с «Зенитом» это бонусы тура, сенсации выходных. Два крепких клуба с неоднозначными результатами – руководители задумывались о смене тренеров, умудрились прихлопнуть команды Галактионова и Семака. Приятный итог тура для всех, кто любит футбольные сенсации.